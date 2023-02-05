Пригожин продолжает изображать из себя победителя Бахмута

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин

Финансист группы "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, чрезмерно компенсирует свое снижающееся влияние, продолжая изображать из себя единственного победителя в районе Бахмута. При этом он пытается использовать свое оставшееся влияние в Интернете.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

Евгений Пригожин и Бахмут

Выступая 4 февраля Пригожин ответил на вопрос о слухах о новом наступлении россиян, сравнив боевую стратегию сил группы Вагнера с шахматной игрой, в которой игроки должны бить своих противников головой шахматной доской. Пригожин также просил провести для российских властей расследование в отношении базирующегося в США русскоязычного международного СМИ RTVI за распространение "клеветнической информации" — один из многих недавних призывов к российским властям принять меры, основанные только на его требованиях.

В свою очередь блоггеры больше не встают на защиту финансиста ЧВК “Вагнера” Евгения Пригожина. Один российский блогер, например, охарактеризовал Пригожина как "гениального тролля" и заявил, что мобилизованные силы ДНР и ЛНР несут значительные потери на всей линии фронта Донбасса без достаточной поддержки, в то время как силы группы Вагнера сосредоточили свои усилия вокруг Бахмута

Напомним, ранее в Офисе генпрокурора заявили, что в настоящее время украинские правоохранители расследуют ряд уголовных производств в отношении частных военных компаний, которые принимают участие в вооруженном конфликте на стороне российских группировок или координируются высшим военным руководством россии. В частности, продолжается расследование по частной военной компании "Вагнера".

Также известно, что ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило частную военную компанию "Вагнера" транснациональной преступной организацией. В связи с этим США наложили санкции против связанных с ней физических и юридических лиц.