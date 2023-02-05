Пригожин продовжує зображати із себе переможця Бахмута

Пригожин продовжує зображати переможця Бахмута, — ISW
Фінансист групи "Вагнер" Євген Пригожин , ймовірно, надмірно компенсує свій вплив, що знижується, продовжуючи зображати з себе єдиного переможця в районі Бахмута. При цьому він намагається використати свій вплив, що залишився в Інтернеті.
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни
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Євген Пригожин та Бахмут
Виступаючи 4 лютого, Пригожин відповів на питання про чутки про новий наступ росіян, порівнявши бойову стратегію сил групи Вагнера з шаховою грою, в якій гравці повинні бити своїх супротивників головою шахівницею. Пригожин також просив провести для російської влади розслідування щодо російськомовного міжнародного ЗМІ RTVI, що базується в США, за поширення "наклепницької інформації" — один із багатьох недавніх закликів до російської влади вжити заходів, заснованих тільки на його вимогах.
Своєю чергою, блогери більше не встають на захист фінансиста ПВК “Вагнера” Євгена Пригожина. Один російський блогер, наприклад, охарактеризував Пригожина як "геніального троля" і заявив, що мобілізовані сили ДНР і ЛНР зазнають значних втрат на всій лінії фронту Донбасу без достатньої підтримки, тоді як сили групи Вагнера зосередили свої зусилля навколо Бахмута
Нагадаємо, раніше в Офісі генпрокурора заявили, що наразі українські правоохоронці розслідують низку кримінальних проваджень щодо приватних військових компаній, які беруть участь у збройному конфлікті на боці російських угруповань або координуються найвищим військовим керівництвом росії. Зокрема, триває розслідування щодо приватної військової компанії "Вагнера".
Також відомо, що раніше Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило приватну військову компанію "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією. У зв'язку з цим США наклали санкції проти пов'язаних із нею фізичних та юридичних осіб.