В Пригожине обострение онкологии: в ГУР рассказали подробности

Глава ПВК Вагнер Евгений Пригожин. Фото Reuters/Alexander Ermochenko

Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин находится на лечении. Есть данные, что он принимает витамины и капельницы, но не исключено, что это обострение онкологии.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер ГУР Андрей Юсов.

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"Такой напряженный график может обострить какие-то процессы. Пригожин на лечении (интервью записывалось 12 июля 2023 года. — Ред). Есть данные о витаминах и капельницах, но не исключено, что это обострение онкологии. По крайней мере, есть информация, что недавно к нему приезжал врач-онколог из Германии. Это не новая информация, проблемы у него были и раньше", — уточнил Юсов.

Напомним, по словам спикера ГУР Андрея Юсова, после мятежа руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина российский военачальник Сергей Суровикин фактически ограничен в исполнении своих обязанностей.

Также уменьшается влияние командующего Генштаба РФ Валерия Герасимова.