У Пригожина загострення онкології: в ГУР розповіли подробиці

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин перебуває на лікуванні. Є дані, що він приймає вітаміни та крапельниці, але не виключено, що це загострення онкології.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів речник ГУР Андрій Юсов.

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"Звичайно, такий напружений графік може загострити якісь процеси. Пригожин на лікуванні (інтерв'ю записувалось 12 липня 2023 року. — Ред). Є дані про вітаміни та крапельниці, але не виключено, що це загострення онкології. Принаймі, є інформація, що нещодавно до нього приїжджав лікар-онколог із Німеччини. Це не нова інформація, проблеми у нього були й раніше", — уточнив Юсов.

Нагадаємо, за словами речника ГУР Андрія Юсова, після заколоту очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина російський воєначальник Сергій Суровікін фактично обмежений у виконанні своїх обовʼязків.

Так само зменшується вплив командувача Генштабу РФ Валерія Герасимова.