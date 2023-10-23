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Президент Израиля рассказал об опасных намерениях ХАМАС использовать химическое оружие

23 октября 2023 14:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Президент Израиля рассказал об опасных намерениях ХАМАС использовать химическое оружие
Президент Израиля Исаак Герцог. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Боевики ХАМАС планировали использовать против гражданского населения химическое оружие. Они даже имели при себе инструкции по созданию устройства для выброса цианида.

Об этом заявил президент Израиля Исаак Герцог в интервью Sky News.

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Герцог во время интервью 22 октября показал документы вместе со схемами и инструкциями по изготовлению химического оружия.

"Это материалы Аль-Каиды. Официальные материалы Аль-Каиды. Мы имеем дело с ИГИЛ, Аль-Каидой и ХАМАСом. Вот насколько шокирующая ситуация, когда мы смотрим на инструкции, которые предоставляются по поводу того, как действовать и как создать разновидность непрофессиональной химического оружия с цианидом", — сказал он.

Кроме того, президент Израиля рассказал, что на телах террористов были обнаружены USB-устройства с инструкциями по использованию химического оружия. Среди материалов были подробные инструкции по созданию устройства для выброса цианида. По его словам, эти материалы происходят из пособия Аль-Каиды в 2003 году.

В то же время журналисты Sky News заявили, что нет возможности самостоятельно проверить эти утверждения.

Напомним, недавно в ЦАХАСе назвали условие, при котором отменят наземную операцию в Газе. Эта война остановится только тогда, когда террористическая группировка ХАМАС освободит всех заложников и сдастся. 

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