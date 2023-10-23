Президент Израиля рассказал об опасных намерениях ХАМАС использовать химическое оружие
Боевики ХАМАС планировали использовать против гражданского населения химическое оружие. Они даже имели при себе инструкции по созданию устройства для выброса цианида.
Об этом заявил президент Израиля Исаак Герцог в интервью Sky News.
ХАМАС хотели применить химическое оружие против гражданского населения
Герцог во время интервью 22 октября показал документы вместе со схемами и инструкциями по изготовлению химического оружия.
"Это материалы Аль-Каиды. Официальные материалы Аль-Каиды. Мы имеем дело с ИГИЛ, Аль-Каидой и ХАМАСом. Вот насколько шокирующая ситуация, когда мы смотрим на инструкции, которые предоставляются по поводу того, как действовать и как создать разновидность непрофессиональной химического оружия с цианидом", — сказал он.
Кроме того, президент Израиля рассказал, что на телах террористов были обнаружены USB-устройства с инструкциями по использованию химического оружия. Среди материалов были подробные инструкции по созданию устройства для выброса цианида. По его словам, эти материалы происходят из пособия Аль-Каиды в 2003 году.
В то же время журналисты Sky News заявили, что нет возможности самостоятельно проверить эти утверждения.
Напомним, недавно в ЦАХАСе назвали условие, при котором отменят наземную операцию в Газе. Эта война остановится только тогда, когда террористическая группировка ХАМАС освободит всех заложников и сдастся.
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