Президент Ізраїлю розповів про небезпечні наміри ХАМАСу використати хімічну зброю

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог. Фото: google

Бойовики ХАМАС планували застосувати проти цивільного населення хімічну зброю. Вони навіть мали при собі інструкції як створити пристрій для викиду ціаніду.

Про це заявив президент Ізраїлю Ісаак Герцог в інтерв'ю Sky News.

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Герцог під час свого інтерв'ю 22 жовтня показав документи разом зі схемами та інструкціями щодо виготовлення хімічної зброї.

"Це матеріали Аль-Каїди. Офіційні матеріали Аль-Каїди. Ми маємо справу з ІДІЛ, Аль-Каїдою та ХАМАСом. Ось наскільки шокуючою є ситуація, коли ми дивимося на інструкції, які надаються щодо того, як діяти і як створити різновид непрофесійної хімічної зброї з ціанідом", — сказав він.

Окрім того, президент Ізраїлю розповів, що на тілах терористів були знайдені USB-пристрої з інструкціями щодо використання хімічної зброї. Серед матеріалів були докладні інструкції, як створити пристрій для викиду ціаніду. За його словами, ці матеріали походять з посібника Аль-Каїди 2003 року.

Водночас журналісти Sky News заявили, що не має можливості самостійно перевірити ці твердження.

Нагадаємо, нещодавно в ЦАХАС назвали умову, за якої скасують наземну операцію в Газі. Ця війна зупиниться лише тоді, коли терористичне угруповання ХАМАС звільнить усіх заручників і здасться.