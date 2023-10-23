Президент Ізраїлю розповів про небезпечні наміри ХАМАСу використати хімічну зброю
Бойовики ХАМАС планували застосувати проти цивільного населення хімічну зброю. Вони навіть мали при собі інструкції як створити пристрій для викиду ціаніду.
Про це заявив президент Ізраїлю Ісаак Герцог в інтерв'ю Sky News.
ХАМАС хотіли застосувати хімічну зброю проти цивільного населення
Герцог під час свого інтерв'ю 22 жовтня показав документи разом зі схемами та інструкціями щодо виготовлення хімічної зброї.
"Це матеріали Аль-Каїди. Офіційні матеріали Аль-Каїди. Ми маємо справу з ІДІЛ, Аль-Каїдою та ХАМАСом. Ось наскільки шокуючою є ситуація, коли ми дивимося на інструкції, які надаються щодо того, як діяти і як створити різновид непрофесійної хімічної зброї з ціанідом", — сказав він.
Окрім того, президент Ізраїлю розповів, що на тілах терористів були знайдені USB-пристрої з інструкціями щодо використання хімічної зброї. Серед матеріалів були докладні інструкції, як створити пристрій для викиду ціаніду. За його словами, ці матеріали походять з посібника Аль-Каїди 2003 року.
Водночас журналісти Sky News заявили, що не має можливості самостійно перевірити ці твердження.
Нагадаємо, нещодавно в ЦАХАС назвали умову, за якої скасують наземну операцію в Газі. Ця війна зупиниться лише тоді, коли терористичне угруповання ХАМАС звільнить усіх заручників і здасться.
Читайте Новини.LIVE!