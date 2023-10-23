Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow Президент Ізраїлю розповів про небезпечні наміри ХАМАСу використати хімічну зброю arrow

Президент Ізраїлю розповів про небезпечні наміри ХАМАСу використати хімічну зброю

23 жовтня 2023 14:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Президент Ізраїлю розповів про небезпечні наміри ХАМАСу використати хімічну зброю
Президент Ізраїлю Ісаак Герцог. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Бойовики ХАМАС планували застосувати проти цивільного населення хімічну зброю. Вони навіть мали при собі інструкції як створити пристрій для викиду ціаніду.

Про це заявив президент Ізраїлю Ісаак Герцог в інтерв'ю Sky News.

Читайте також:

ХАМАС хотіли застосувати хімічну зброю проти цивільного населення

Герцог під час свого інтерв'ю 22 жовтня показав документи разом зі схемами та інструкціями щодо виготовлення хімічної зброї. 

"Це матеріали Аль-Каїди. Офіційні матеріали Аль-Каїди. Ми маємо справу з ІДІЛ, Аль-Каїдою та ХАМАСом. Ось наскільки шокуючою є ситуація, коли ми дивимося на інструкції, які надаються щодо того, як діяти і як створити різновид непрофесійної хімічної зброї з ціанідом", — сказав він. 

Окрім того, президент Ізраїлю розповів, що на тілах терористів були знайдені USB-пристрої з інструкціями щодо використання хімічної зброї. Серед матеріалів були докладні інструкції, як створити пристрій для викиду ціаніду. За його словами, ці матеріали походять з посібника Аль-Каїди 2003 року.

Водночас журналісти Sky News заявили, що не має можливості самостійно перевірити ці твердження.

Нагадаємо, нещодавно в ЦАХАС назвали умову, за якої скасують наземну операцію в Газі. Ця війна зупиниться лише тоді, коли терористичне угруповання ХАМАС звільнить усіх заручників і здасться. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

None

Ціни на кілька основних продуктів злетять вже цієї осені. Які саме

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

Актуальне по темі