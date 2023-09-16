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Премьер Польши заявил о строительстве ограждения на границе с РФ: что известно

16 сентября 2023 11:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Премьер Польши заявил о строительстве ограждения на границе с РФ: что известно
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на границе Польши. Фото: Twitter политика
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Польше планируется построить забор вдоль всей границы с Калининградской областью РФ. Также страна создаст электронную систему защиты границ.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Radio Olsztyn.

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"Но впоследствии мы создадим соответствующий физический барьер на отдельных участках и, наконец, по всей протяженности границы с Кенигсбергской областью — бывшей Калининградской областью", — отметил Моравецкий.

Также в издании говорят, что на границе с РФ уже заканчивается строительство "электронного фаервола".

Мониторинг границы с РФ

В Министерстве внутренних дел и администрации отмечают, что работы должны  завершить в конце сентября — начале октября. В ведомстве добавляют, что такой шаг позволит проводить полный мониторинг границы.

Добавим, что граница Польши и страны-агрессора составляет 232 километра.

Напомним, ранее на пограничников Польши совершили нападение неизвестные лица, надевшие форму пограничных служб Беларуси. Они начали бросать камнями в польских правоохранителей. 

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