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Прем'єр Польщі заявив про будівництво паркану на кордоні з РФ: що відомо

16 вересня 2023 11:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Прем'єр Польщі заявив про будівництво паркану на кордоні з РФ: що відомо
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на кордоні Польщі. Фото: Twitter політика
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Польщі планують побудувати паркан вздовж усього кордону з Калінінградською областю РФ. Також країна створить електронну систему захисту кордону.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у інтерв'ю Radio Olsztyn.

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"Але згодом ми створимо відповідний фізичний бар'єр на окремих ділянках і, нарешті, по всій довжині кордону з Кенігсберзькою областю — колишньою Калінінградською областю", — зазначив Моравецький.

Також у виданні кажуть, що на кордоні з РФ уже закінчується будівництво "електронного фаервола". 

Моніторинг кордону з РФ

У Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації зауважують, що роботи мають завершити наприкінці вересня — на початку жовтня. У відомстві додають, що такий крок дозволить здійснювати повний моніторинг кордону.

Додамо, що кордон Польщі та країни-агресора завдовжки 232 кілометри.

Нагадаємо, раніше на прикордонників Польщі здійснили напад невідомі особи, які одягнули форму прикордонних служб Білорусі. Вони почали кидати камінням у польських правоохоронців.

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