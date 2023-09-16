Прем'єр Польщі заявив про будівництво паркану на кордоні з РФ: що відомо
У Польщі планують побудувати паркан вздовж усього кордону з Калінінградською областю РФ. Також країна створить електронну систему захисту кордону.
Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у інтерв'ю Radio Olsztyn.
Будівництво загородження
"Але згодом ми створимо відповідний фізичний бар'єр на окремих ділянках і, нарешті, по всій довжині кордону з Кенігсберзькою областю — колишньою Калінінградською областю", — зазначив Моравецький.
Також у виданні кажуть, що на кордоні з РФ уже закінчується будівництво "електронного фаервола".
Моніторинг кордону з РФ
У Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації зауважують, що роботи мають завершити наприкінці вересня — на початку жовтня. У відомстві додають, що такий крок дозволить здійснювати повний моніторинг кордону.
Додамо, що кордон Польщі та країни-агресора завдовжки 232 кілометри.
Нагадаємо, раніше на прикордонників Польщі здійснили напад невідомі особи, які одягнули форму прикордонних служб Білорусі. Вони почали кидати камінням у польських правоохоронців.