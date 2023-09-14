"Працюють українські технології": Федоров показав, як морський дрон атакував військовий корабель РФ

Атака на російський військовий корабель. Фото: скриншот

У четвер, 14 вересня, віцепрем'єр України з питань інновацій, науки, технологій та освіти — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поділився відеозаписом, який демонструє момент нападу українського морського БпЛА на російське військове судно. За словами міністра, працюють українські технології.

Про це Михайло Федоров повідомив у Telegram.

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"Працює ГУР. Працюють донори United24. Працюють українські технології.

Працюємо всі на перемогу", — так Федоров прокоментував свою публікацію.

У поданому запису видно, як військове судно намагається відбитися від БпЛА, що націлився на нього. Проте конкретний корабель, який став на меті атаки, Федоров не назвав.

Нагадаємо, що експерти оцінили вартість знищеного у тимчасово окупованому Криму російського великого десантного корабля "Мінськ". Йдеться про нічний удар 13 вересня крилатими ракетами Корабельною бухтою в Севастополі.