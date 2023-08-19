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"Полностью разорвало": в сети показали новые кадры поврежденного SIG после атаки морским дроном

19 августа 2023 12:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Полностью разорвало": в сети показали новые кадры поврежденного SIG после атаки морским дроном
Танкер SIG. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В интернете опубликовали свежие кадры ущерба, причиненного российскому танкеру SIG после нападения морским дроном в акватории Черного моря. Несмотря на то что инцидент произошел еще в начале августа, детали ущерба продолжают становиться известными. 

Соответствующее видео распространяется в соцсетях.

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Поврежденный танкер SIG 

Ранее из России поступали сообщения о том, что нападение было успешно отражено, однако опубликованные кадры свидетельствуют о противном.

На опубликованных материалах заметен значительный разрыв в машинной части судна. Голос, слышимый из-за кадра, указывает на то, что машинное отделение было серьезно повреждено. 

"Вот это пробоина. Тут, наверное метров восемь. Полностью разорвало", — говорит авто видео.

В момент атаки на борту находились 11 человек. Большая часть из них получила незначительные травмы из-за летящих осколков стекла. Во время нападения танкер находился на расстоянии около 50 км от Керченского пролива.

Что говорят в СБУ

Глава СБУ Василий Малюк прокомментировал недавний инцидент с российским танкером SIG. Он подчеркнул, что подобные операции осуществляются в рамках украинской морской границы и, следовательно, являются полностью законными.

По словам Малюка, если представители России желают прекратить такие атки, для этого у них есть одно решение — покинуть воды Украины и ее территорию. 

Напомним, что Главное управление разведки Минобороны Украины показало, как морской дрон поразил корабль российских оккупантов в Черном море.

Добавим, благодаря украинским морским дронам пути поставок военного оружия РФ в Черном море находятся под угрозой. ВСУ смогли выявить слабое место России.

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