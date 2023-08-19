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"Повністю розірвало": у мережі показали нові кадри пошкодженого SIG після атаки морським дроном

19 серпня 2023 12:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Повністю розірвало": у мережі показали нові кадри пошкодженого SIG після атаки морським дроном
Танкер SIG Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В інтернеті опублікували свіжі кадри збитків, завданих російському танкеру SIG після нападу морським дроном в акваторії Чорного моря. Попри те, що інцидент стався ще на початку серпня, деталі збитків продовжують ставати відомими.

Відповідне відео поширюється у соцмережах.

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Пошкоджений танкер SIG

Раніше з Росії надходили повідомлення про те, що напад був успішно відбитий, проте опубліковані кадри свідчать про протилежне.

На опублікованих матеріалах помітний значний розрив у машинній частині судна. Голос, який чують через кадр, вказує на те, що машинне відділення було серйозно пошкоджено.

"Ось це пробоїна. Тут, напевно, метрів вісім. Повністю розірвало", — каже авто відео.

У момент атаки на борту було 11 людей. Велика частина з них отримала незначні травми через осколки скла. Під час нападу танкер знаходився на відстані близько 50 км від Керченської протоки.

Що кажуть у СБУ

Голова СБУ Василь Малюк прокоментував нещодавній інцидент із російським танкером SIG. Він наголосив, що подібні операції здійснюються в рамках українського морського кордону і, отже, є цілком законними.

За словами Малюка, якщо представники Росії бажають припинити такі атки, для цього вони мають одне рішення — залишити води України та її територію.

Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міноборони України показало, як морський дрон вразив корабель російських окупантів у Чорному морі.

Додамо, завдяки українським морським дронам шляхи постачання військової зброї РФ у Чорному морі перебувають під загрозою. ЗСУ змогли виявити слабке місце Росії.

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