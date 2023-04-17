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Наводнение не отступает: в ГСЧС объявили красный уровень опасности

17 апреля 2023 15:38
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Наводнение не отступает: в ГСЧС объявили красный уровень опасности
В Киевской области река вышла из берегов. Фото: Новини.LIVE
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

ГСЧС предупреждает об опасной гидрологической ситуации в Украине. Через водохранилища Днепровского каскада будет затоплено пойменные территории.

Об этом информирует ГСЧС.

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Опасная гидрологическая ситуация в Украине

ГСЧС заявляет, что с 17 по 18 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет продолжаться затопление пойменных территорий и будет отмечаться частичное затопление прирусловых территорий в ряде приречных населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Каменском Днепропетровская обл. Уровень опасности ІІІ – красный.

Кроме этого возможно начальное затопление пойменных участков вдоль Каховского водохранилища в ряде приречных населенных пунктов в Запорожской области. ІІ уровень опасности – оранжевый.

Напомним, что в результате обильных осадков вышли из берегов Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь, Западный Буг и другие. Водой подтопило столицу и населенные пункты в нескольких областях.

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