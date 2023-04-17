Повінь не відступає: в ДСНС оголосили червоний рівень небезпеки

На Київщині річка вийшла з берегів. Фото: Новини.LIVE

ДСНС попереджає про небезпечну гідрологічну ситуацію в Україні. Через водосховища Дніпровського каскаду буде затоплення заплавних територій.

Про це інформує ДСНС.

Читайте також:

Небезпечна гідрологічна ситуація в Україні

ДСНС заявляє, що з 17 по 18 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, триватиме затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів на Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському водосховищах у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській обл. Рівень небезпеки ІІІ — червоний.

Крім цього, можливе початкове затоплення заплавних ділянок вздовж Каховського водосховища у ряді прирічкових населених пунктів у Запорізькій області. ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.

Нагадаємо, що внаслідок рясних опадів вийшли з берегів Дніпро, Десна, Сейм, Прип'ять, Горинь, Західний Буг та ін. Водою дещо підтопило столицю й населені пункти у кількох областях.