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Нужно больше времени: Кулеба про предоставление Украине ракет Taurus и ATACMS

10 августа 2023 23:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Нужно больше времени: Кулеба про предоставление Украине ракет Taurus и ATACMS
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: МИД Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проявил уверенность в возможности получения Украиной ракет дальнего радиуса действия Taurus и ATACMS от Германии и США. Эти вооружения способны усилить возможности украинской армии в отношении действий в районе российских линий обороны.

Об этом пишет Reuters.

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По словам министра, на данный момент США и Германия производят необходимую экспертизу и оценку. При этом Кулеба полагает, что перспективы в этом направлении станут яснее, однако потребуется дополнительное время.

"США и Германия находятся в процессе проведения собственных расчетов и анализа. И эти возможности. Я думаю, что они будут раскрыты. Но для этого требуется больше времени", — сказал он.

Напомним, что Германия может передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Они помогут ВСУ быстрее отвоевать захваченные оккупантами территории.

Также мы сообщали, что Украина может получить очередную партию дальнобойного оружия западных партнеров. В немецком парламенте заявили, что ВСУ необходимо передать крылатые ракеты Taurus, аналоги которых уже находятся на вооружении украинской армии.

 

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