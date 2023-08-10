Потрібно більше часу: Кулеба про надання Україні ракет Taurus та ATACMS

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проявив упевненість у можливості отримання Україною ракет далекого радіусу дії Taurus та ATACMS від Німеччини та США. Ці озброєння здатні посилити можливості української армії щодо дій у районі російських ліній оборони.

Про це пише Reuters.

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За словами міністра, на цей час США та Німеччина роблять необхідну експертизу та оцінку. При цьому Кулеба вважає, що перспективи в цьому напрямку стануть яснішими, проте буде потрібний додатковий час.

"США та Німеччина перебувають у процесі проведення власних розрахунків та аналізу. І ці можливості. Я думаю, що вони будуть розкриті. Але для цього потрібно більше часу", — сказав він.

Нагадаємо, що Німеччина може передати Україні далекобійні ракети Taurus. Вони допоможуть ЗСУ швидше відвоювати захоплені окупантами території.

Також ми повідомляли, що Україна може отримати чергову партію далекобійної зброї західних партнерів. У німецькому парламенті заявили, що ЗСУ необхідно передати крилаті ракети Taurus, аналоги яких вже перебувають на озброєнні української армії.