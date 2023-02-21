Принудительная паспортизация на оккупированных территориях: в Горловке бюджетникам поставили ультиматум

Принудительная паспортизация на оккупированных территориях продолжается

Россия продолжает принудительную паспортизацию граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области. В частности, работникам бюджетных учреждений в оккупированном регионе угрожают увольнением в случае отказа от российского гражданства.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Как рассказали в Генштабе, работникам бюджетных организаций доведено под личную подпись распоряжение так называемой российской оккупационной администрации Горловки о необходимости получения гражданства российской федерации.

"Работники бюджетной сферы, которые до 1 июля не получат паспорта, будут уволены с занимаемых должностей", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в начале 2023 года российские кафиры анонсировали новое правило перемещения в оккупации. Для выезда за пределы населенного пункта обязали жителей оформить специальный пропуск в фейковой комендатуре.

Также сообщалось, что россияне и дальше проводят принудительную паспортизацию на оккупированных территориях Украины. В частности, они требуют от сотрудников бюджетной отрасли получить документы россии.