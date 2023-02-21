Примусова паспортизація на окупованих територіях: у Горлівці бюджетникам поставили ультиматум

Поставили ультиматум: окупанти на Донеччині погрозами змушують бюджетників взяти паспорти рф
Росія продовжує примусову паспортизацію громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Зокрема, працівникам бюджетних установ у окупованому регіоні погрожують звільненням у разі відмови від російського громадянства.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
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Подробиці
Як розповіли у Генштабі, працівникам бюджетних організацій доведено під особистий підпис розпорядження так званої російської окупаційної адміністрації Горлівки щодо необхідності набуття громадянства російської федерації.
"Працівники бюджетної сфери, які до 1 липня не отримають паспорти, будуть звільнені із займаних посад", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на початку 2023 року російські окупанти анонсували нове правило переміщення в окупації. Для виїзду за межі населеного пункту зобов'язали мешканців оформити спеціальну перепустку у фейковій комендатурі.
Також повідомлялося, що росіяни й надалі проводять примусову паспортизацію на окупованих територіях України. Зокрема, вони вимагають від співробітників бюджетної галузі отримати документи росії.