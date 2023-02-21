Примусова паспортизація на окупованих територіях: у Горлівці бюджетникам поставили ультиматум

Примусова паспортизація на окупованих територіях триває

Росія продовжує примусову паспортизацію громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Зокрема, працівникам бюджетних установ у окупованому регіоні погрожують звільненням у разі відмови від російського громадянства.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Подробиці

Як розповіли у Генштабі, працівникам бюджетних організацій доведено під особистий підпис розпорядження так званої російської окупаційної адміністрації Горлівки щодо необхідності набуття громадянства російської федерації.

"Працівники бюджетної сфери, які до 1 липня не отримають паспорти, будуть звільнені із займаних посад", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на початку 2023 року російські окупанти анонсували нове правило переміщення в окупації. Для виїзду за межі населеного пункту зобов'язали мешканців оформити спеціальну перепустку у фейковій комендатурі.

Також повідомлялося, що росіяни й надалі проводять примусову паспортизацію на окупованих територіях України. Зокрема, вони вимагають від співробітників бюджетної галузі отримати документи росії.