Воздушная тревога в Украине 23 февраля: в сторону Киева летят дроны

В нескольких областях объявлена воздушная тревога: сообщают о дронах в сторону Киева
Воздушная тревога была объявлена в нескольких областях Украины. В частности, сирены раздаются в Киевской и Донецкой областях, а также в Киеве.
По состоянию на 11:30 карта воздушных тревог выглядит так.
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Мониторинговые группы сообщают, что в сторону Киевщины летят вражеские дроны.
Обновлено в 11:42. Жители Киева и области сообщают о взрывах. По предварительной информации, взрывы связаны с работой противовоздушной обороны.
Напомним, глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выразил мнение, что на годовщину полномасштабного вторжения россия готовится еще раз ударить по Украине ракетами. Ничем особенным эта атака от предыдущих попыток страны-агрессора не будет отличаться.