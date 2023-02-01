Маляр рассказали про ситуацию на восточном фронте

Заместитель министра обороны Анна Маляр

Россияне не прекращают попыток прорвать оборону украинских защитников на востоке. При этом их не останавливают даже большие потери.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Аннна Маляр.

Ситуация на востоке

"Враг пытается расширить географию наступления на Лиманском направлении. Предпринимает мощные попытки прорвать нашу оборону. Несмотря на большие потери, российские захватчики продолжают наступательные действия также на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях", — сказала она.

Россияне активно пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Украинские воины активно защищают украинскую землю в условиях превосходства врага в количестве бойцов и вооружении. ВСУ отбивают атаки врага и пытаются удержать оборону.

Маляр уточнила, что каждый день сопротивления и лишения врага возможности рассредоточить силы, уничтожение его техники и личного состава — это еще один героический день, приближающий нас к победе.

Напомним, что Министерство обороны Украины в 2023 году увеличит закупки БпЛА для Вооруженных сил Украины. Так, ведомство заключило 16 контрактов с украинскими производителями БпЛА.