Восемь энергоблоков украинских АЭС работают на максимуме

Все украинские АЭС работают на максимуме: сколько процентов потребления электроэнергии они обеспечивают
Все три атомные электростанции, находящиеся на подконтрольной Украине территории, работают на максимальной мощности. Сейчас они обеспечивают 55% общего объема потребления электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба государственной компании "Энергоатом".
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Что происходит на украинских АЭС
В Энергоатоме заявили, что на 24 января все восемь энергоблоков на трех украинских атомных электростанциях работают на максимальных номинальных мощностях.
АЭС обеспечивают генерацию около 55% общего уровня потребления электроэнергии в Украине.
Наибольший объем генерирует Южноукраинская атомная электростанция.
Ремонт энергоблока
Вместе с тем девятый энергоблок до сих пор находится на ремонте.
Этот ремонт, отметили в Энергоатоме, плановый, он проводится раз в четыре года.
Целью таких ремонтов является обеспечение ядерной и радиационной безопасности.
Ситуация в Энергодаре
ГП "Энергоатом" отметил, что крупнейшая в Украине и Европе Запорожская атомная электростанция, которая находится под контролем российских оккупантов, до сих пор не работает.
Россияне блокируют включение всех шести энергоблоков ЗАЭС.
В настоящее время эта станция продолжает потреблять электроэнергию из общеукраинской сети для собственных нужд.
Напомним, что 18 января миссия МАГАТЭ завершила размещение постоянных миссий на украинских атомных электростанциях — Ровенской, Чернобыльской, Южноукраинской.
На следующий день, 19 января, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Украинский лидер поблагодарил Гросси за положительное решение о размещении инспекторов агентства на украинских АЭС.
На Запорожской атомной электростанции, захваченной российскими агрессорами в начале полномасштабной войны, постоянная миссия МАГАТЭ работает еще с сентября 2022 года.
С того же времени с участием МАГАТЭ ведутся переговоры о создании безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции, оккупированной сейчас россиянами.
МИД Украины отмечает, что Киев и МАГАТЭ "шаг за шагом" двигаются к установлению зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.
Фото: "Энергоатом"