Восемь энергоблоков украинских АЭС работают на максимуме

Электроэнергию в общую украинскую энергосистему генерируют восемь энергоблоков АЭС

Все три атомные электростанции, находящиеся на подконтрольной Украине территории, работают на максимальной мощности. Сейчас они обеспечивают 55% общего объема потребления электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба государственной компании "Энергоатом".

Что происходит на украинских АЭС

В Энергоатоме заявили, что на 24 января все восемь энергоблоков на трех украинских атомных электростанциях работают на максимальных номинальных мощностях.

АЭС обеспечивают генерацию около 55% общего уровня потребления электроэнергии в Украине.

Наибольший объем генерирует Южноукраинская атомная электростанция.

Ремонт энергоблока

Вместе с тем девятый энергоблок до сих пор находится на ремонте.

Этот ремонт, отметили в Энергоатоме, плановый, он проводится раз в четыре года.

Целью таких ремонтов является обеспечение ядерной и радиационной безопасности.

Ситуация в Энергодаре

ГП "Энергоатом" отметил, что крупнейшая в Украине и Европе Запорожская атомная электростанция, которая находится под контролем российских оккупантов, до сих пор не работает.

Россияне блокируют включение всех шести энергоблоков ЗАЭС.

В настоящее время эта станция продолжает потреблять электроэнергию из общеукраинской сети для собственных нужд.

Напомним, что 18 января миссия МАГАТЭ завершила размещение постоянных миссий на украинских атомных электростанциях — Ровенской, Чернобыльской, Южноукраинской.

На следующий день, 19 января, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Украинский лидер поблагодарил Гросси за положительное решение о размещении инспекторов агентства на украинских АЭС.

На Запорожской атомной электростанции, захваченной российскими агрессорами в начале полномасштабной войны, постоянная миссия МАГАТЭ работает еще с сентября 2022 года.

С того же времени с участием МАГАТЭ ведутся переговоры о создании безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции, оккупированной сейчас россиянами.

МИД Украины отмечает, что Киев и МАГАТЭ "шаг за шагом" двигаются к установлению зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.

Фото: "Энергоатом"