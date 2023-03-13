Более 50 украинских военных прошли обучение на танках Leopard 2 в Испании
Сегодня, 13 марта, в Испании завершилось четырехнедельное обучение десятков украинских солдат на танках Leopard 2A4. Учения были организованы на военной базе в Сарагосе.
С соответствующим заявлением выступили Вооруженные силы Испании, сообщает Reuters.
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Что известно
Подготовку прошли в общей сложности 55 украинских военнослужащих — как профессиональных военных, так и резервистов в возрасте от 21 до 60 лет. Каждый экипаж танка состоит из командира, водителя, заряжающего и стрельца; дополнительно подготовили 15 техников, пять из которых являются специалистами по механике, пять — по электронике и еще пять — по оружию.
Проходивший подготовку личный состав имел предыдущий опыт использования боевых танков, поэтому во время обучения основное внимание уделялось техническим особенностям именно Leopard 2, а также с учетом создания оперативных и слаженных экипажей.
В обучении, которое длилось по 12 часов в сутки все дни, кроме субботы, украинские военные принимали участие тридцать военнослужащих механизированного кавалерийского полка "Алькантара 10" из Мелильи, которые провели теоретические занятия, тренировки на тренажерах и упражнения на маневровом поле.
Обучение на Leopard 2 было организовано на военной базе в Сарагосе.
Испанский инструктор Контрерас в комментарии журналистам рассказал, что тренировки были очень интенсивными. По его словам, украинцы вернутся домой "с очень приемлемыми знаниями" о Leopard 2.
"Хотя танки отличались, многие системы совпадают, и это значительно облегчило работу. Благодаря этому, а также мотивации, которую проявил личный состав, и его желанию учиться мы видим, что они очень хорошо подготовлены к возобновлению боевых действий", — сказал он.
Напомним, ранее стало известно, что боевые танки Leopard от Германии и Португалии будут доставлены в Украину уже до конца марта. Они прибудут в страну с подготовленными экипажами и отправятся на фронт.
Фото: JUAN MEDINA/Reuters