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Более 50 украинских военных прошли обучение на танках Leopard 2 в Испании

13 марта 2023 21:09
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Первые украинские экипажи прошли обучение на танках Leopard 2 в Испании
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Сегодня, 13 марта, в Испании завершилось четырехнедельное обучение десятков украинских солдат на танках Leopard 2A4. Учения были организованы на военной базе в Сарагосе.

С соответствующим заявлением выступили Вооруженные силы Испании, сообщает Reuters.

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Что известно

Подготовку прошли в общей сложности 55 украинских военнослужащих — как профессиональных военных, так и резервистов в возрасте от 21 до 60 лет. Каждый экипаж танка состоит из командира, водителя, заряжающего и стрельца; дополнительно подготовили 15 техников, пять из которых являются специалистами по механике, пять — по электронике и еще пять — по оружию.

обучение на танках Leopard 2 в Испании

Проходивший подготовку личный состав имел предыдущий опыт использования боевых танков, поэтому во время обучения основное внимание уделялось техническим особенностям именно Leopard 2, а также с учетом создания оперативных и слаженных экипажей.

обучение на танках Leopard 2 в Испании

В обучении, которое длилось по 12 часов в сутки все дни, кроме субботы, украинские военные принимали участие тридцать военнослужащих механизированного кавалерийского полка "Алькантара 10" из Мелильи, которые провели теоретические занятия, тренировки на тренажерах и упражнения на маневровом поле.

обучение на танках Leopard 2 в Испании

Обучение на Leopard 2 было организовано на военной базе в Сарагосе.

Испанский инструктор Контрерас в комментарии журналистам рассказал, что тренировки были очень интенсивными. По его словам, украинцы вернутся домой "с очень приемлемыми знаниями" о Leopard 2.

обучение на танках Leopard 2 в Испании

"Хотя танки отличались, многие системы совпадают, и это значительно облегчило работу. Благодаря этому, а также мотивации, которую проявил личный состав, и его желанию учиться мы видим, что они очень хорошо подготовлены к возобновлению боевых действий", — сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что боевые танки Leopard от Германии и Португалии будут доставлены в Украину уже до конца марта. Они прибудут в страну с подготовленными экипажами и отправятся на фронт.

Фото: JUAN MEDINA/Reuters

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