Более 50 млн автомобильных подушек безопасности по всему миру нужно заменить
Регуляторы автомобильной безопасности США заявили, что 52 миллиона подушек безопасности, производимых поставщиками автомобилей ARC Automotive и Delphi Automotive, необходимо отозвать, поскольку они могут разорваться и разлететься на опасные металлические фрагменты.
Об этом сообщает Reuters.
Какие угрозы от подушек безопасности в авто
Как известно, еще в мае Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) впервые требовало добровольного отзыва подушок безопасности производимых поставщиками автомобилей ARC Automotive и Delphi Automotive.
Агентство даже обнародовало первое решение и назначило заседание на 5 октября, чтобы заставить компании заменить автомобильные подушки безопасности.
В частности, подушки, которые NHTSA хочет отозвать, использовались в автомобилях с 2000 года по начало 2018 года, произведенных 12 автопроизводителями, включая:
- General Motors,
- Ford Motor, Stellantis,
- Tesla,
- Toyota Motor,
- Hyundai,
- Kia,
- Mercedes-Benz,
- BMW,
- Volkswagen.
"Разрывающиеся при столкновении подушки безопасности явно неисправны, поскольку они не защищают пассажиров транспортного средства должным образом, и сами по себе составляют необоснованный риск серьезных травм или смерти", — заявило NHTSA.
Напомним, недавно стало известно, что Hyundai Motor Co., Kia Corp., Mercedes-Benz Korea и Porsche Korea отзывают более 213 тыс. автомобилей. Это произошло из-за дефектных компонентов машин.