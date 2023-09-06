Более 50 млн автомобильных подушек безопасности по всему миру нужно заменить

Автомобили едут по городу. Фото: Reuters

Регуляторы автомобильной безопасности США заявили, что 52 миллиона подушек безопасности, производимых поставщиками автомобилей ARC Automotive и Delphi Automotive, необходимо отозвать, поскольку они могут разорваться и разлететься на опасные металлические фрагменты.

Об этом сообщает Reuters.

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Как известно, еще в мае Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) впервые требовало добровольного отзыва подушок безопасности производимых поставщиками автомобилей ARC Automotive и Delphi Automotive.

Агентство даже обнародовало первое решение и назначило заседание на 5 октября, чтобы заставить компании заменить автомобильные подушки безопасности.

В частности, подушки, которые NHTSA хочет отозвать, использовались в автомобилях с 2000 года по начало 2018 года, произведенных 12 автопроизводителями, включая:

General Motors,

Ford Motor, Stellantis,

Tesla,

Toyota Motor,

Hyundai,

Kia,

Mercedes-Benz,

BMW,

Volkswagen.

"Разрывающиеся при столкновении подушки безопасности явно неисправны, поскольку они не защищают пассажиров транспортного средства должным образом, и сами по себе составляют необоснованный риск серьезных травм или смерти", — заявило NHTSA.

Напомним, недавно стало известно, что Hyundai Motor Co., Kia Corp., Mercedes-Benz Korea и Porsche Korea отзывают более 213 тыс. автомобилей. Это произошло из-за дефектных компонентов машин.