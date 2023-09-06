Понад 50 млн автомобільних подушок безпеки у всьому світі потрібно замінити

Авто їдуть містом. Фото: Reuters

Регулятори автомобільної безпеки США заявили, що 52 мільйони подушок безпеки, вироблених постачальниками автомобілів ARC Automotive і Delphi Automotive, необхідно відкликати, оскільки вони можуть розірватися і розлетітися на небезпечні металеві фрагменти.

Про це повідомляє Reuters.

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Як відомо, ще в травні Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) вперше вимагало добровільного відкликати подушки безпеки вироблених постачальниками автомобілів ARC Automotive і Delphi Automotive.

Агентство навіть оприлюднило перше рішення та призначило засідання на 5 жовтня, щоб змусити компанії замінити автомобільні подушки безпеки.

Зокрема, подушки, які NHTSA хоче відкликати, використовувалися в автомобілях з 2000 року до початку 2018 року, вироблених 12 автовиробниками, включаючи:

General Motors,

Ford Motor, Stellantis,

Tesla,

Toyota Motor,

Hyundai,

Kia,

Mercedes-Benz,

BMW,

Volkswagen.

"Подушки безпеки, які розриваються під час зіткнення, явно несправні, оскільки вони не захищають пасажирів транспортного засобу належним чином, і самі по собі становлять необґрунтований ризик серйозних травм або смерті", — заявило NHTSA.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Hyundai Motor Co., Kia Corp., Mercedes-Benz Korea та Porsche Korea відкликають понад 213 тис. автомобілів. Це трапилося через дефектні компоненти машин.