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Понад 50 млн автомобільних подушок безпеки у всьому світі потрібно замінити

6 вересня 2023 09:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Понад 50 млн автомобільних подушок безпеки у всьому світі потрібно замінити
Авто їдуть містом. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Регулятори автомобільної безпеки США заявили, що 52 мільйони подушок безпеки, вироблених постачальниками автомобілів ARC Automotive і Delphi Automotive, необхідно відкликати, оскільки вони можуть розірватися і розлетітися на небезпечні металеві фрагменти.

Про це повідомляє Reuters. 

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Як відомо, ще в травні Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) вперше вимагало добровільного відкликати подушки безпеки вироблених постачальниками автомобілів ARC Automotive і Delphi Automotive. 

Агентство навіть оприлюднило перше рішення та призначило засідання на 5 жовтня, щоб змусити компанії замінити автомобільні подушки безпеки. 

Зокрема, подушки, які NHTSA хоче відкликати, використовувалися в автомобілях з 2000 року до початку 2018 року, вироблених 12 автовиробниками, включаючи:

  • General Motors,
  • Ford Motor, Stellantis,
  • Tesla,
  • Toyota Motor,
  • Hyundai,
  • Kia,
  • Mercedes-Benz,
  • BMW,
  • Volkswagen.

"Подушки безпеки, які розриваються під час зіткнення, явно несправні, оскільки вони не захищають пасажирів транспортного засобу належним чином, і самі по собі становлять необґрунтований ризик серйозних травм або смерті", — заявило NHTSA.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Hyundai Motor Co., Kia Corp., Mercedes-Benz Korea та Porsche Korea відкликають понад 213 тис. автомобілів. Це трапилося через дефектні компоненти машин. 

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