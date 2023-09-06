Понад 50 млн автомобільних подушок безпеки у всьому світі потрібно замінити
Регулятори автомобільної безпеки США заявили, що 52 мільйони подушок безпеки, вироблених постачальниками автомобілів ARC Automotive і Delphi Automotive, необхідно відкликати, оскільки вони можуть розірватися і розлетітися на небезпечні металеві фрагменти.
Про це повідомляє Reuters.
Які загрози від подушок безпеки в авто
Як відомо, ще в травні Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) вперше вимагало добровільного відкликати подушки безпеки вироблених постачальниками автомобілів ARC Automotive і Delphi Automotive.
Агентство навіть оприлюднило перше рішення та призначило засідання на 5 жовтня, щоб змусити компанії замінити автомобільні подушки безпеки.
Зокрема, подушки, які NHTSA хоче відкликати, використовувалися в автомобілях з 2000 року до початку 2018 року, вироблених 12 автовиробниками, включаючи:
- General Motors,
- Ford Motor, Stellantis,
- Tesla,
- Toyota Motor,
- Hyundai,
- Kia,
- Mercedes-Benz,
- BMW,
- Volkswagen.
"Подушки безпеки, які розриваються під час зіткнення, явно несправні, оскільки вони не захищають пасажирів транспортного засобу належним чином, і самі по собі становлять необґрунтований ризик серйозних травм або смерті", — заявило NHTSA.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Hyundai Motor Co., Kia Corp., Mercedes-Benz Korea та Porsche Korea відкликають понад 213 тис. автомобілів. Це трапилося через дефектні компоненти машин.