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Польша впервые передала Украине отремонтированные танки Leopard 2

2 октября 2023 20:13
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Польша впервые передала Украине отремонтированные танки Leopard 2
Танк Leopard 2 в ремонтном цехе. Фото: PGZ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Украину из Польши прибыли несколько отремонтированных немецких танков Leopard 2. В Польше машины проходили восстановление и ремонт поврежденных систем.

Об этом сообщает польская оборонная компания PGZ.

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На подходе еще несколько машин

"Пока другие делают декларации по будущему, мы, конструкторы, постоянно на связи по консультациям с нашими украинскими друзьями. Украинская сторона получила первые танки Leopard, специально отремонтированные в Бумар-Лабенде, работа над последующими танками продолжается", — говорится в заявлении.

Конструкторы добавили, что постоянно расширяют сотрудничество по поставке украинской стороне боеприпасов, запчастей и обслуживания оборудования, необходимых для полевого ремонта и проверки систем машин на фронте.

Отметим, что завод "Бумар-Лабенды" — польская компания, базирующаяся в Гливице. С 2015 года — главный подрядчик модернизации немецких танков Leopard 2A4 к стандарту Leopard 2PL, а с 2019 года осуществляет ремонт с модификацией советских танков Т-72М1 на польский стандарт T-72М1Р.

Напомним, что ремонт танков начался в Польше еще в июле этого года, когда машины прибыли в цеха польских оборонных концернов. Содействию ремонту способствовал и Бундесвер, взявший на себя финансирование своих конструкторских воплощений.

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