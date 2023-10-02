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Польща вперше передала Україні відремонтовані танки Leopard 2

2 жовтня 2023 20:13
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Польща вперше передала Україні відремонтовані танки Leopard 2
Танк Leopard 2 в ремонтному цеху. Фото: PGZ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

До України з Польщі прибули декілька відремонтованих німецьких танків Leopard 2. В Польщі проводили відновлення та ремонт пошкоджених систем машини.

Про це повідомляє польська оборонна компанія PGZ.

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"Поки інші роблять декларації щодо майбутнього, ми, конструктори, постійно на зв'язку щодо консультацій з нашими українськими друзями. Українська сторона отримала перші танки Leopard, спеціально відремонтовані в Бумар-Лабенди, робота над наступними танками продовжується", — йдеться у заяві.

Конструктори додали, що постійно розширюють співпрацю щодо постачання українській стороні боєприпасів, запчастин та обслуговування обладнання, необхідних для польового ремонту та перевірки систем машин на фронті.

Відзначимо, що завод "Бумар-Лабенди" — польська компанія, що базується в Глівіце. З 2015 року — головний підрядником модернізації німецьких танків Leopard 2A4 до стандарту Leopard 2PL, а з 2019 року здійснює ремонт із модифікацією радянських танків Т-72М1 на польський стандарт T-72М1Р.

Нагадаємо, що ремонт танків розпочали в Польщі ще з липня цього року, коли машини прибули в цехи польських оборонних концернів. Сприянню ремонту сприяв і Бундесвер, який взяв на себе фінансування своїх конструкторських втілень.

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