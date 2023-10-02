Польща вперше передала Україні відремонтовані танки Leopard 2

Танк Leopard 2 в ремонтному цеху. Фото: PGZ

До України з Польщі прибули декілька відремонтованих німецьких танків Leopard 2. В Польщі проводили відновлення та ремонт пошкоджених систем машини.

Про це повідомляє польська оборонна компанія PGZ.

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"Поки інші роблять декларації щодо майбутнього, ми, конструктори, постійно на зв'язку щодо консультацій з нашими українськими друзями. Українська сторона отримала перші танки Leopard, спеціально відремонтовані в Бумар-Лабенди, робота над наступними танками продовжується", — йдеться у заяві.

Podczas gdy inni składają deklaracje odnoszące się do przyszłości, my w porozumieniu ze stroną ukraińską działamy. Pierwsze ekspresowo wyremontowane w Bumarze-Łabędy czołgi Leopard zostały odebrane przez stronę ukraińską 🇺🇦 Nad kolejnymi wozami prace trwają. pic.twitter.com/anWXVvIbC5 — Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) October 2, 2023

Конструктори додали, що постійно розширюють співпрацю щодо постачання українській стороні боєприпасів, запчастин та обслуговування обладнання, необхідних для польового ремонту та перевірки систем машин на фронті.

Відзначимо, що завод "Бумар-Лабенди" — польська компанія, що базується в Глівіце. З 2015 року — головний підрядником модернізації німецьких танків Leopard 2A4 до стандарту Leopard 2PL, а з 2019 року здійснює ремонт із модифікацією радянських танків Т-72М1 на польський стандарт T-72М1Р.

Нагадаємо, що ремонт танків розпочали в Польщі ще з липня цього року, коли машини прибули в цехи польських оборонних концернів. Сприянню ремонту сприяв і Бундесвер, який взяв на себе фінансування своїх конструкторських втілень.