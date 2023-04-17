Польша начинает большую работу над ПЗРК Piorun нового поколения

Польский переносной зенитно-ракетный комплекс Piorun. Фото: mil.in.ua

В Польше приступили к созданию модернизированного ПЗРК Piorun нового поколения. Разработка оружия происходит на основе опыта войны России против Украины.

Об этом отмечает вице - президент компании Mesko Пшемислав Ковальчук в специально для Radia Plus Radom .

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По его словам, сейчас идет активная работа над проектом Grzmot, который станет так называемым Piorun-2. Он будет иметь лучшую техническую оснастку, параметры и модернизированное строение корпуса. Другим будет и принцип его применения.

Что любопытно, для Piorun-2 будет изготовлена ракета с инновационной головкой самонаведения. Ее модернизировали только в 4 раза. Работы по улучшению комплекса продолжаются. Первые испытания начнутся через полтора года, в октябре 2024 года.

ПЗРК Piorun. Фото: Wojsko Polskie

Однако, как отмечает Пшемислав Ковальчук, до боевой готовности изделие будет доведено, по меньшей мере, через несколько лет.

"Должны наращивать отечественные мощности по производству артиллерийских и танковых боеприпасов. Мы должны иметь и доставлять большое количество этой амуниции в польскую армию. Поэтому мы должны ужесточить эти требования. У нас есть на это 2-3 года. Мы также думаем об экспорте",— говорится в сообщении .

ПЗРК Piorun был разработан в течение 2010-2015 годов и производится польской фирмой MESKO. Оружие предназначено для борьбы с низколетящими самолетами, вертолетами, беспилотниками и является глубокой модернизацией польского ПЗРК Grom. О подробной характеристике комплекса читайте в эксклюзивном материале Новости.LIVE .