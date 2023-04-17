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Польща розпочинає велику роботу над ПЗРК Piorun нового покоління

17 квітня 2023 16:50
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Польща розпочинає велику роботу над ПЗРК Piorun нового покоління
Польський переносний зенітно-ракетний комплекс Piorun. Фото: mil.in.ua
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

У Польщі почали працювати над створенням модернізованого ПЗРК Piorun нового покоління. Розробка зброї відбувається з урахуванням досвіду війни Росії проти України.

Про це зазначає віцепрезидент компанії Mesko Пшемислав Ковальчук в спеціально для Radia Plus Radom.

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За його словами, наразі йде активна робота над проєктом Grzmot, який стане так званим Piorun-2. Він матиме краще технічне оснащення, параметри та модернізовану будову корпусу. Іншим буде і принцип його застосування.

Що цікаво, для Piorun-2 буде виготовлена ракета з інноваційною головкою самонаведення. Її модернізували аж у 4 рази. Роботи щодо покращення комплексу продовжуються. Перші випробування розпочнуться через півтора роки, у жовтні 2024-го.

ПЗРК Piorun / Wojsko Polskie
ПЗРК Piorun. Фото: Wojsko Polskie

Проте, як зазначає Пшемислав Ковальчук, до бойової готовності виріб буде доведений щонайменше через кілька років.

"Маємо нарощувати вітчизняні потужності з виробництва артилерійських і танкових боєприпасів. Ми повинні мати і доставляти велику кількість цієї амуніції до польської армії. Тому ми повинні посилити ці вимоги. У нас є на це 2-3 роки. Ми також думаємо про експорт",— йдеться в повідомленні

Надагаємо, ПЗРК Piorun був розроблений упродовж 2010-2015 років і виготовляється польською фірмою MESKO. Зброя призначена для боротьби з літаками, що низько літають, гвинтокрилами, безпілотниками та є глибокою модернізацією польського ПЗРК Grom. Про детальну характеристику комплексу читайте в ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE.

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