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Польша прогнозирует увеличение провокаций со стороны РФ, — Яблонский

23 июля 2023 00:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Польша прогнозирует увеличение провокаций со стороны РФ, — Яблонский
Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский. Фото: m.nashaniva
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

После обсуждений с российским дипломатом Сергеем Андреевым, заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский выразил опасения по поводу возможного роста провокаций со стороны РФ. Это произошло после недавних заявлений Владимира Путина. 

Об этом пишет WNP.

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После заявлений Путина, Сергей Андреев был незамедлительно приглашен на консультации в польский МИД. Павел Яблонский подчеркнул, что встреча длилась недолго и была напряженной. По его словам, дипломат России вел себя агрессивно и не соблюдал дипломатического этикета.

Заместитель главы МИД также указал, что это не единственный инцидент этого рода и такое поведение Андреева отражает общую линию России. Яблонский считает, что Россия не стремится решать вопросы дипломатическим путем.

"Мы давно замечаем недружественные действия со стороны России, и, видимо, такая линия будет сохраняться. Вероятно, Россия будет продолжать мониторить события в Польше", — сказал он.

Яблонский также выразил опасения относительно попыток России вмешательства в избирательные процессы разных стран через дезинформацию. Он предположил, что Польша также может столкнуться с российской инфоагрессией в ближайшем будущем.

Напомним, что российские оккупанты планируют новые провокации на Запорожской атомной электростанции с применением тяжелого вооружения. Это может привести к масштабной аварии.

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