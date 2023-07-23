Польща прогнозує збільшення провокацій з боку РФ, — Яблонський

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський. Фото: m.nashaniva

Після обговорень із російським дипломатом Сергієм Андрєєвим, заступник глави МЗС Польщі Павло Яблонський висловив побоювання щодо можливого зростання провокацій з боку РФ. Це сталося після нещодавніх заяв Володимира Путіна.

Про це пише WNP.

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Після заяв Путіна, Сергій Андрєєв був негайно запрошений на консультації до польського МЗС. Павло Яблонський наголосив, що зустріч тривала недовго і була напруженою. За його словами, дипломат Росії поводився агресивно і не дотримувався дипломатичного етикету.

Заступник глави МЗС також зазначив, що це не єдиний інцидент цього роду і така поведінка Андрєєва відбиває загальну лінію Росії. Яблонський вважає, що Росія не прагне розв'язувати питання дипломатичним шляхом.

"Ми давно помічаємо недружні дії з боку Росії, і, мабуть, така лінія зберігатиметься. Ймовірно, Росія продовжуватиме моніторити події у Польщі", — сказав він.

Яблонський також висловив побоювання щодо спроб Росії втручання у виборчі процеси різних країн через дезінформацію. Він припустив, що Польща також може зіткнутися з російською інфоагресією у найближчому майбутньому.

Нагадаємо, що російські окупанти планують нові провокації на Запорізькій атомній електростанції із застосуванням тяжкого озброєння. Це може спричинити масштабну аварію.