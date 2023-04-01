Польша получит от США истребители F-22 Raptor за символическую сумму

Истребители F-22 Raptor

В субботу, 1 апреля, Министерство обороны США согласилось продать Польше 24 истребителя F-22 Raptor за символический доллар, в рамках компенсации за переданные Украине польские истребители МиГ-29. Сделка готовилась более года и, помимо компенсации, позволит Польше стать второй после США страной в мире, использующей два типа самолетов 5-го поколения.

Об этом пишет Defence24.

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В частности, наряду с уже закупленными самолетами F-35, Польша получит 24 самолета F-22 A Block 20 из партии из 32 истребителей.

Однако, несмотря на символическую цену продажи, сделка все же потребует затрат со стороны Польши. В частности, Польше придется оплатить проверку истребителей Raptor, поскольку они уже не использовались на боевой службе, а в основном использовались для тренировок.

Кроме того, Польше предстоит привлечь средства на вооружение, обучение пилотов и технического персонала, а также на подготовку наземной инфраструктуры. По оценкам американцев, на реализацию проекта уйдет около трех лет, включая обучение пилотов, а все самолеты F-22 будут доставлены в Польшу в 2024-2025 годах.

Напомним, что Министерство обороны Словакии подтвердило передачу Украине первых четырех истребителей МиГ-29. Накануне за самолетами в Словакию приехали украинские пилоты с механиками, которые подготовили их к отлету.