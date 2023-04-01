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Польща отримає від США винищувачі F-22 Raptor за символічну суму

1 квітня 2023 19:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Винищувачі F-22 Raptor
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У суботу, 1 квітня, Міністерство оборони США погодилося продати Польщі 24 винищувачі F-22 Raptor за символічний долар, у рамках компенсації за передані Україні польські винищувачі МіГ-29. Угода готувалась понад рік і, крім компенсації, дозволить Польщі стати другою після США країною у світі, яка використовує два типи літаків 5-го покоління.

Про це пише Defence24.

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Зокрема, поряд із вже закупленими літаками F-35, Польща отримає 24 літаки F-22 A Block 20 із партії з 32 винищувачів.

Однак, попри символічну ціну продажу, угода все ж таки вимагатиме витрат з боку Польщі. Зокрема, Польщі доведеться сплатити за перевірку винищувачів Raptor, оскільки вони вже не використовувалися на бойовій службі, а в основному використовувалися для тренувань.

Крім того, Польща має залучити кошти на озброєння, навчання пілотів та технічного персоналу, а також на підготовку наземної інфраструктури. За оцінками американців, на реалізацію проєкту піде близько трьох років, включаючи навчання пілотів, а всі літаки F-22 будуть доставлені до Польщі у 2024-2025 роках.

Нагадаємо, що Міністерство оборони Словаччини підтвердило передачу Україні перших чотирьох винищувачів МІГ-29. Напередодні літаками до Словаччини приїхали українські пілоти з механіками, які підготували їх до відльоту.

 

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