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Подоляк рассказал, когда Украину пригласят в НАТО

11 июля 2023 18:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Когда Украина станет членом НАТО: Подоляк рассказал
Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Украина может получить приглашение в НАТО на следующем саммите Североатлантического союза. Известно, что он запланирован на 2024 год.

Об этом заявил советник Офиса Президента Михаил Подоляк изданию Радио Свобода.

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Когда Украину пригласят в НАТО

По словам Подоляка, следующий саммит НАТО пройдет в Вашингтоне в 2024 году. Вероятность того, что на нем Украину пригласят в Альянс — "100 процентная". Это будет в том случае, если приглашение государство не получит на саммите этого года.

Михаил Подоляк также подчеркивает, что Украина к тому времени должна выиграть войну с РФ.

"100 процентность — вероятность этого. Почему? Потому что, я думаю, к этому времени Россия окончательно потеряет субъектность и перестанет существовать как страна, которая может вести те или иные войны. Я так деликатно говорю о том, что Украина до сих пор должна уже выиграть эту войну. И, безусловно, это будет исторически зафиксировано. Страна-победитель является ключевым членом НАТО с учетом опыта, учетом объема армии, которая будет в Украине", — говорит Подоляк.

Напомним, в Вильнюсе стартовал саммит НАТО, который продлится 11-12 июля. Лидеры НАТО официально рассмотрят заявку Украины на членство и должны определить дальнейшие отношения.

В столицу Литвы прибыла и Украинская делегация. Так, в среду, 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом во время саммита НАТО в Вильнюсе . Одной из тем, затронутых на переговорах, будет путь реформ Украины для будущего вступления в Альянс.

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