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Подоляк розповів, коли Україну запросять у НАТО

11 липня 2023 18:06
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Козюк Тетяна
редактор
Коли Україна стане членом НАТО: Подоляк розповів
Радник голови ОП Михайло Подоляк. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Україна може отримати запрошення до НАТО на наступному саміті Альянсу. Відомо, що він запланований на 2024 рік. 

Про це заявив радник Офісу Президента Михайло Подоляк виданню Радіо Свобода.

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Коли Україну запросять до НАТО

За словами Подоляка, наступний саміт НАТО пройде у Вашингтоні у 2024 році. Вірогідність того, що на ньому Україну запросять до Альянсу — "100 відсоткова". Це буде у тому випадку, якщо запрошення держава не отримає на цьогорічному саміті. 

Михайло Подоляк також підкреслює, що Україна до того часу має виграти війну з РФ. 

"100 відсотковість — вірогідність цього. Чому? Тому що, я думаю, до цього часу Росія остаточно втратить суб’єктність і перестане існувати як країна, яка може вести ті чи інші війни. Я так делікатно кажу про те, що Україна до цього часу має вже виграти цю війну. І, безумовно, це буде історично зафіксовано. Країна-переможець є ключовим членом НАТО з урахуванням досвіду, урахуванням обсягу армії, яка буде в Україні", — каже Подоляк. 

Нагадаємо, у Вільнюсі стартував саміт НАТО, який триватиме 11-12 липня. Лідери НАТО офіційно розглянуть заявку України на членство та мають визначити подальші відносини. 

У столицю Литви прибула й Українська делегація. Так, у середу, 12 липня, Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом під час саміту НАТО у Вільнюсі. Одною із тему, яку порушать на переговорах, буде шлях реформ України для майбутнього вступу в Альянс.

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