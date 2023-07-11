Коли Україна стане членом НАТО: Подоляк розповів

Радник голови ОП Михайло Подоляк. Фото: Reuters

Україна може отримати запрошення до НАТО на наступному саміті Альянсу. Відомо, що він запланований на 2024 рік.

Про це заявив радник Офісу Президента Михайло Подоляк виданню Радіо Свобода.

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За словами Подоляка, наступний саміт НАТО пройде у Вашингтоні у 2024 році. Вірогідність того, що на ньому Україну запросять до Альянсу — "100 відсоткова". Це буде у тому випадку, якщо запрошення держава не отримає на цьогорічному саміті.

Михайло Подоляк також підкреслює, що Україна до того часу має виграти війну з РФ.

"100 відсотковість — вірогідність цього. Чому? Тому що, я думаю, до цього часу Росія остаточно втратить суб’єктність і перестане існувати як країна, яка може вести ті чи інші війни. Я так делікатно кажу про те, що Україна до цього часу має вже виграти цю війну. І, безумовно, це буде історично зафіксовано. Країна-переможець є ключовим членом НАТО з урахуванням досвіду, урахуванням обсягу армії, яка буде в Україні", — каже Подоляк.

Нагадаємо, у Вільнюсі стартував саміт НАТО, який триватиме 11-12 липня. Лідери НАТО офіційно розглянуть заявку України на членство та мають визначити подальші відносини.

У столицю Литви прибула й Українська делегація. Так, у середу, 12 липня, Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом під час саміту НАТО у Вільнюсі. Одною із тему, яку порушать на переговорах, буде шлях реформ України для майбутнього вступу в Альянс.