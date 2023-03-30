По столичным улицам разрешат ехать быстрее: на каких улицах в Киеве будет действовать нововведение

Скорость в столице изменится

По Киеву разрешат двигаться быстрее 50 км/ч. Это временное разрешение Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Об этом информирует официальный портал Киева.

В Киеве скорость будет больше

Отмечают, что с 1 апреля по 1 ноября на ряде столичных улиц позволят повышение скорости движения до 80 км/ч. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

В частности, скорость 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября разрешается на следующих участках дорог:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе)

Приднепровское шоссе

ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. М. Гринченко до Южного моста)

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)

просп. М. Бажана от Южного мостового перехода к Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади к Днепровской Набережной)

просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои)

просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака)

просп. С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста)

ул. Набережно – Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)

Автодорога Р-69 (от ресторана "Яхта Киев" (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка у светофорного объекта)

Список улиц по результатам обследования определила Комиссия в составе представителей Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, Управления патрульной полиции НПУ в г. Киеве, УК "Киевавтодор" и КП "Центр организации дорожного движения", КП "Киевпасстранс" и КП ШЭУ районов.

Сообщают, что улицы имеют качественное дорожное покрытие, отбойники, надземные и подземные пешеходные переходы, что позволяет быстро и безопасно передвигаться.

Отмечают, что перечень участков дорог, на которых разрешается скорость транспортного движения до 80 км/ч с 1 апреля по 1 ноября, определен в соответствии с Методикой принятия решений об установлении ограничений скорости, отличных от 50 км/ч. Также учтены ПДД Украины и другие действующие государственные нормы и стандарты. Список улиц, на которых может разрешаться скорость движения до 80 км/ч, определен решением Киевсовета.

Напомним, украинцы все чаще пересаживаются за руль и об этом свидетельствует статистика — с начала 2023 года более 74 тыс. граждан получили свое первое водительское удостоверение. При этом процесс получения прав претерпел некоторые изменения.