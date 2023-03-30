По столичным улицам разрешат ехать быстрее: на каких улицах в Киеве будет действовать нововведение
По Киеву разрешат двигаться быстрее 50 км/ч. Это временное разрешение Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
Об этом информирует официальный портал Киева.
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В Киеве скорость будет больше
Отмечают, что с 1 апреля по 1 ноября на ряде столичных улиц позволят повышение скорости движения до 80 км/ч. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
В частности, скорость 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября разрешается на следующих участках дорог:
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе)
- Приднепровское шоссе
- ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. М. Гринченко до Южного моста)
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)
- просп. М. Бажана от Южного мостового перехода к Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади к Днепровской Набережной)
- просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои)
- просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака)
- просп. С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста)
- ул. Набережно – Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)
- Автодорога Р-69 (от ресторана "Яхта Киев" (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка у светофорного объекта)
Список улиц по результатам обследования определила Комиссия в составе представителей Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, Управления патрульной полиции НПУ в г. Киеве, УК "Киевавтодор" и КП "Центр организации дорожного движения", КП "Киевпасстранс" и КП ШЭУ районов.
Сообщают, что улицы имеют качественное дорожное покрытие, отбойники, надземные и подземные пешеходные переходы, что позволяет быстро и безопасно передвигаться.
Отмечают, что перечень участков дорог, на которых разрешается скорость транспортного движения до 80 км/ч с 1 апреля по 1 ноября, определен в соответствии с Методикой принятия решений об установлении ограничений скорости, отличных от 50 км/ч. Также учтены ПДД Украины и другие действующие государственные нормы и стандарты. Список улиц, на которых может разрешаться скорость движения до 80 км/ч, определен решением Киевсовета.
Напомним, украинцы все чаще пересаживаются за руль и об этом свидетельствует статистика — с начала 2023 года более 74 тыс. граждан получили свое первое водительское удостоверение. При этом процесс получения прав претерпел некоторые изменения.