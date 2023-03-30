Столичними вулицями дозволять їхати швидше: на яких вулицях в Києві діятиме нововведення

Швидкість для водіїв в столиці зміниться

По Києву дозволять рухатись швидше 50 км/год. Це тимчасовий дозвіл від Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Про це інформує офіційний портал Києва.

В Києві швидкість буде більшою

Зазначають, що з 1 квітня до 1 листопада на низці столичних вулиць дозволять підвищення швидкості руху до 80 км/год. Про це інформує Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Зокрема, швидкість 80 км/год у період із 1 квітня до 1 листопада дозволяється на таких ділянках доріг:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе)

Наддніпрянське шосе

вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. М. Грінченка до Південного мосту)

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного)

просп. М. Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної)

просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої)

просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака)

просп. С. Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту)

вул. Набережно-Рибальска (від Гаванського мосту до вул. Електриків)

Автодорога Р-69 (від ресторану "Яхта Київ" (вул. Богатирська, 26-А) до межі м. Києва; за винятком ділянки біля світлофорного об’єкта)

Перелік вулиць за результатами обстеження визначила Комісія у складі представників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, Управління патрульної поліції НПУ у м. Києві, КК "Київавтодор" та КП "Центр організації дорожнього руху", КП "Київпастранс" та КП ШЕУ районів.

Повідомляють, що вулиці мають якісне дорожнє покриття, відбійники, надземні та підземні пішохідні переходи, що дає змогу пересуватись швидко та безпечно.

Зазначають, що перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість транспортного руху до 80 км/год з 1 квітня до 1 листопада, визначено згідно з Методикою прийняття рішень про встановлення обмежень швидкості, відмінних від 50 км/год. Також враховані Правила дорожнього руху України та інші чинні державні норми та стандарти. Перелік вулиць, на яких може дозволятися швидкість руху до 80 км/год, визначено рішенням Київради.

Нагадаємо, українці дедалі частіше пересідають за кермо і про це свідчить статистика — з початку 2023 року понад 74 тис. громадян отримали своє перше водійське посвідчення. При цьому процес отримання прав зазнав деяких змін.