Южная Корея назвала КНДР врагом в новой программе обороны страны

Лидер КНДР Ким Чен Ин

Южная Корея в новой программе обороны страны на следующие два года назвала КНДР "врагом". Это произошло на фоне обострения отношений между двумя странами.

Об этом информирует издание Associated Press.

В чем причина

Так, в заявлении Южной Кореи говорится, что КНДР постоянно наращивает ядерный арсенал, поэтому страна не может быть в стороне.

"Северная Корея не отказывается от своих ядерных бомб и представляет для нас постоянную военную угрозу, поэтому правительство и армия Северной Кореи... является нашим врагом", — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в документе отмечается, что КНДР приняла закон, разрешающий ему превентивное применение ядерного оружия. Также северокорейский лидер Ким Чен Ын в декабре назвал Южную Корею "бесспорным врагом".

Согласно программе обороны Южной Кореи, среди основных целей ее оборонной политики в следующие два года есть подготовка к угрозам и потенциальному вторжению Северной Кореи, сдерживание войны на Корейском полуострове и содействие мирному объединению Кореи в будущем.

Следует отметить, что в течение шести прошлых лет Южная Корея указывала в своем оборонном документе, что "считает врагом любую силу, угрожающую ее суверенитету, территории, народу и имуществу". КНДР при этом не упоминалась.

Напомним, ранее мы писали, что КНДР планирует отправить на оккупированные территории Донбасса собственных солдат и полицейских. Все это вроде бы ради "восстановления".