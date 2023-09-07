Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Безопасность arrow "Гордимся вашим героизмом": Зеленский наградил украинских разведчиков arrow

"Гордимся вашим героизмом": Зеленский наградил украинских разведчиков

7 сентября 2023 14:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Гордимся вашим героизмом": Зеленский наградил украинских разведчиков
Президент Украины Владимир Зеленский и разведчик. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинских разведчиков. При этом, он отметил героизм и отвагу каждого воина ГУР.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Зеленский про украинских разведчиков

"Украина гордиться кожаным воином ГУР, всем героям нашей разведки", — сказал он.

По словам Президента Украины, он гордится каждой операцией разведчиков, их героизмом и талантом наносить такие удары врагу, которые его реально ставят в тупик.

"Сейчас мы не можем открыто говорить о большей части вашей боевой и разведывательной работы. Но знайте: я благодарю вас за каждый элемент этой вашей работы", — уточнил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский и разведчик
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский и разведчик
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский и семья разведчика
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, что сегодня, 7 сентября, в Украине отмечают День военной разведки. Президент Владимир Зеленский поздравил причастных к празднику. Он также опубликовал фото украинских разведчиков.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз