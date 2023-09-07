"Гордимся вашим героизмом": Зеленский наградил украинских разведчиков
Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинских разведчиков. При этом, он отметил героизм и отвагу каждого воина ГУР.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
Зеленский про украинских разведчиков
"Украина гордиться кожаным воином ГУР, всем героям нашей разведки", — сказал он.
По словам Президента Украины, он гордится каждой операцией разведчиков, их героизмом и талантом наносить такие удары врагу, которые его реально ставят в тупик.
"Сейчас мы не можем открыто говорить о большей части вашей боевой и разведывательной работы. Но знайте: я благодарю вас за каждый элемент этой вашей работы", — уточнил Зеленский.
Напомним, что сегодня, 7 сентября, в Украине отмечают День военной разведки. Президент Владимир Зеленский поздравил причастных к празднику. Он также опубликовал фото украинских разведчиков.