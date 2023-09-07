"Пишаємось вашим героїзмом": Зеленський нагородив українських розвідників

Президент України Володимир Зеленський та розвідник. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський нагородив українських розвідників. При цьому він відзначив героїзм і відвагу кожного воїна ГУР.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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"Україна пишається шкіряним воїном ГУР, усім героям нашої розвідки", — сказав він.

За словами Президента України, він пишається кожною операцією розвідників, їхнім героїзмом та талантом завдавати таких ударів ворогові, які його реально ставлять у глухий кут.

"Зараз ми не можемо відкрито говорити про більшу частину вашої бойової та розвідувальної роботи. Але знайте: я дякую вам за кожен елемент цієї вашої роботи", — уточнив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, що сьогодні, 7 вересня, в Україні відзначають День військової розвідки. Президент Володимир Зеленський привітав причетних до свята. Він також опублікував фото українських розвідників.