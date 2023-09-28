Подводные дроны и искусственный интеллект: как НАТО пытается сдерживать Россию

Беспилотник во время учений НАТО. Фото: НАТО

Военный альянс НАТО пытается разработать новые технологии, позволяющие лучше мониторить подводные каналы в реальном времени после того, как год назад произошли взрывы на газопроводе Nord Stream. Альянс испытывает морские дроны и привлекает искусственный интеллект.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Как известно, во время учений, которые продлятся еще до 29 сентября, 14 стран альянса вместе со Швецией испытывают морские дроны, датчики и использование искусственного интеллекта у побережья Португалии.

По данным Организации Североатлантического договора, обучение происходит в тот момент, когда Россия продолжает наносить на карту кабели и трубопроводы союзников как возможные будущие цели.

НАТО официально не обвинило никого во взрывах на газопроводе Nord Stream, однако они отмечают проблему, с которой сталкиваются правительства и частные компании, пытаясь объяснить атаки россиян. Если же 31 союзник Организации Североатлантического договора проявит вражескую активность, это позволит стране рассматривать дипломатические или военные меры реагирования на "твердой основе информации".

Главная цель НАТО — выявлять вредное поведение вокруг подводной инфраструктуры по мере ее возникновения и делиться этой информацией с правительствами и частными операторами.

Напомним, в конце сентября 2022 года в результате взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" у острова Борнхольм в Балтийском море началась утечка на четырех участках газопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

Недавно СМИ выяснили, что перед взрывами на "Северных потоках" вблизи плавал загадочный танкер. Аналитики обнаружили, что этот 600-футовый танкер, отправлявшийся на восток из Роттердама, почти на неделю остановился в Балтийском море и курсировал вблизи места повреждения газопроводов.