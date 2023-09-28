Підводні дрони та штучний інтелект: як НАТО намагається стримувати Росію

Безпілотник під час навчань НАТО. Фото: НАТО

Військовий альянс НАТО намагається розробити нові технології, які дозволять краще моніторити підводні канали в реальному часі після того, як рік тому трапилися вибухи на газопроводі Nord Stream. Відтак Альянс випробовує морські дрони та залучають штучний інтелект.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Як відомо, під час навчань, які триватимуть ще до 29 вересня, 14 країн альянсу разом зі Швецією випробовують морські дрони, датчики та використання штучного інтелекту біля узбережжя Португалії.

За даними Організації Північноатлантичного договору, навчання відбуваються в той момент, коли Росія продовжує наносити на карту кабелі та трубопроводи союзників як можливі майбутні цілі.

НАТО офіційно не звинуватило нікого у вибухах на газопроводі Nord Stream, проте вони наголошують на проблемі, з якою стикають уряди та приватні компанії, намагаючись пояснити атаки росіян. Якщо ж 31 союзник Організації Північноатлантичного договору виявить ворожу активність, то це дозволить країні розглядати дипломатичні або військові заходи реагування на "твердій основі інформації".

Головна мета НАТО — виявляти шкідливу поведінку навколо підводної інфраструктури в міру її виникнення та ділитися цією інформацією з урядами та приватними операторами.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року внаслідок вибухів на трубопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" біля острова Борнхольм у Балтійському морі розпочався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виключних економічних зонах Данії та Швеції.

Додамо, нещодавно ЗМІ з'ясували, що перед вибухами на "Північних потоках" поблизу плавав загадковий танкер. Аналітики виявили, що цей 600-футовий танкер, що вирушав на схід із Роттердама, майже на тиждень зупинився у Балтійському морі та курсував поблизу місця пошкодження газопроводів.