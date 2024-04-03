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Усиление украинской энергосистемы — в Энергоатоме сделали заявление

3 апреля 2024 02:28
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Что даст запуск энергоблока Хмельницкой АЭС
Энергоблок Хмельницкой АЭС. Фото: Facebook/Энергоатом
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Один из энергоблоков Хмельницкой АЭС, который был на ремонте, снова запущен и работает на максимальную мощность. Блок запустили на две недели раньше запланированного срока.

Об этом накануне, 2 апреля, сообщили в Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

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В "Энергоатоме" поблагодарили работников, которые так быстро и качественно вернули блок в строй.

"Благодарю специалистов "Энергоатома", которые смогли быстро и качественно вернуть блок к работе, на две недели сократив сроки восстановительного ремонта. Это чрезвычайно важно, учитывая постоянные атаки рашистов на украинскую энергосистему", — отметил руководитель компании Петр Котин.

Напомним, ранее в Минэнерго заявили, что Хмельницкая АЭС станет самой большой в Европе. На украинской атомной станции планируется достроить два блока и установить два новых реактора.

Ранее, 2 апреля, мы сообщали о ремонтных работах на электросетях в Одессе. Поэтому часть горожан осталась без света.

31 марта мы сообщали, что в Харькове энергетики были вынуждены вернуться к применению графиков почасовых отключений. В городе — сложная ситуация с электроснабжением.

Энергоатом
Атомная электростанция
безопасность
война в Украине
энергетика

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