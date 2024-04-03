Що дасть запуск енергоблоку Хмельницької АЕС

Енергоблок Хмельницької АЕС. Фото: Facebook/Енергоатом

Один з енергоблоків Хмельницької АЕС, який був на ремонті, знову запущений і працює на максимальну потужність. Блок запустили на два тижні раніше запланованого часу.

Про це напередодні, 2 квітня, повідомили в Національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом".

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В "Енергоатомі" подякували працівникам, які так швидко й якісно повернути блок до роботи.

"Дякую фахівцям "Енергоатома", які змогли швидко та якісно повернути блок до роботи, на два тижні скоротивши терміни відновлювального ремонту. Це надзвичайно важливо з огляду на постійні атаки рашистів на українську енергосистему", – зазначив керівник компанії Петро Котін.

Нагадаємо, раніше в Міненергетики заявили, що Хмельницька АЕС буде стане найбільшою в Європі. На українській атомній станції планується добудувати два блоки та встановити два нові реактори.

Раніше, 2 квітня, ми повідомляли про ремонтні роботи на електромережах в Одесі. Через це частина містян залишилась без світла.

31 березня ми повідомляли, що в Харкові енергетики були змушені повернутися до застосування графіків погодинних відключень. У місті залишається складною ситуація з електропостачанням.