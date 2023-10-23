Во время визита на Купянское направление Сырский поручил усилить маневренную оборону

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото: Telegram/Александр Сырский

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил позиции на Купянском направлении. Там он принял определенные решения по усилению маневровой обороны.

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Владимира Фитьо.

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Визит на Купянское направление

"Буквально позавчера генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции украинских военных на Купянском направлении. Мы знаем, что на этом направлении враг пытается атаковать наши позиции, у него ничего не получается. Но командующий Восточной группировкой войск непосредственно с командирами бригад и подразделений на этом направлении обсудил текущую ситуацию, были даны определенные распоряжения, принято решение для усиления нашей маневренной обороны", — сказал Фитьо.

Он отметил, что украинские воины на этом направлении не только держат оборону, но и при любой возможности пытаются улучшить свои позиции и отбросить врага от столкновения.

Общая ситуация

На Лиманско-Купянском направлении за прошедшие сутки украинские воины отбили 20 атак, в том числе в районе Синьковки, Ивановки, Серебрянского лесничества, Спорного.

"Враг там нанес 13 авиаударов за прошедшие сутки. Это на 10 авиаударов больше, чем позавчера", — добавил Фитьо.

Напомним, что на Лимано-Купянском направлении воюет регулярная армия РФ, а "мясные штурмы" в стиле "Вагнера" больше не проходят. Это говорит о том, что россиянами руководят кадровые офицеры.