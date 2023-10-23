Во время визита на Купянское направление Сырский поручил усилить маневренную оборону
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил позиции на Купянском направлении. Там он принял определенные решения по усилению маневровой обороны.
Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Владимира Фитьо.
Визит на Купянское направление
"Буквально позавчера генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции украинских военных на Купянском направлении. Мы знаем, что на этом направлении враг пытается атаковать наши позиции, у него ничего не получается. Но командующий Восточной группировкой войск непосредственно с командирами бригад и подразделений на этом направлении обсудил текущую ситуацию, были даны определенные распоряжения, принято решение для усиления нашей маневренной обороны", — сказал Фитьо.
Он отметил, что украинские воины на этом направлении не только держат оборону, но и при любой возможности пытаются улучшить свои позиции и отбросить врага от столкновения.
Общая ситуация
На Лиманско-Купянском направлении за прошедшие сутки украинские воины отбили 20 атак, в том числе в районе Синьковки, Ивановки, Серебрянского лесничества, Спорного.
"Враг там нанес 13 авиаударов за прошедшие сутки. Это на 10 авиаударов больше, чем позавчера", — добавил Фитьо.
Напомним, что на Лимано-Купянском направлении воюет регулярная армия РФ, а "мясные штурмы" в стиле "Вагнера" больше не проходят. Это говорит о том, что россиянами руководят кадровые офицеры.
Читайте Новини.LIVE!