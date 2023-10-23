Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Безопасность arrow Во время визита на Купянское направление Сырский поручил усилить маневренную оборону arrow

Во время визита на Купянское направление Сырский поручил усилить маневренную оборону

23 октября 2023 16:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Во время визита на Купянское направление Сырский поручил усилить маневренную оборону
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото: Telegram/Александр Сырский
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил позиции на Купянском направлении. Там он принял определенные решения по усилению маневровой обороны.

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Владимира Фитьо.

Читайте также:

Визит на Купянское направление

"Буквально позавчера генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции украинских военных на Купянском направлении. Мы знаем, что на этом направлении враг пытается атаковать наши позиции, у него ничего не получается. Но командующий Восточной группировкой войск непосредственно с командирами бригад и подразделений на этом направлении обсудил текущую ситуацию, были даны определенные распоряжения, принято решение для усиления нашей маневренной обороны", — сказал Фитьо.

Он отметил, что украинские воины на этом направлении не только держат оборону, но и при любой возможности пытаются улучшить свои позиции и отбросить врага от столкновения.

Общая ситуация

На Лиманско-Купянском направлении за прошедшие сутки украинские воины отбили 20 атак, в том числе в районе Синьковки, Ивановки, Серебрянского лесничества, Спорного.

"Враг там нанес 13 авиаударов за прошедшие сутки. Это на 10 авиаударов больше, чем позавчера", — добавил Фитьо.

Напомним, что на Лимано-Купянском направлении воюет регулярная армия РФ, а "мясные штурмы" в стиле "Вагнера" больше не проходят. Это говорит о том, что россиянами руководят кадровые офицеры.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

Актуальное по теме