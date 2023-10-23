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Під час візиту на Куп'янський напрямок Сирський доручив посилити маневрену оборону

23 жовтня 2023 16:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Під час візиту на Куп'янський напрямок Сирський доручив посилити маневрену оборону
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Telegram/Олександр Сирський
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський здійснив візит на Куп′янський напрямок. Там він ухвалив певні рішення для посилення маневрової оборони.

Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на начальника служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Володимира Фітьо.

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Візит на Куп'янський напрямок 

"Буквально позавчора генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позиції українських військових на Куп'янському напрямку. Ми знаємо, що на цьому напрямку ворог пробує атакувати наші позиції, в нього нічого не виходить. Але командувач Східного угруповання військ безпосередньо з командирами бригад і підрозділів на цьому напрямку обговорив поточну ситуацію, було дано певні розпорядження, ухвалено рішення для посилення нашої маневреної оборони", — сказав Фітьо.

Він зазначив, що українські воїни на цьому напрямку не лише тримають оборону, а й за будь-якої можливості намагаються покращити свої позиції та відкинути ворога від лінії зіткнення.

Загальна ситуація

На Лимансько-Куп'янському напрямку минулої доби українські воїни відбили 20 атак, зокрема в районі Синьківки, Іванівки, Серебрянського лісництва, Спірного.

"Ворог там завдав 13 авіаударів минулої доби. Це на 10 авіаударів більше, ніж позавчора", — додав Фітьо.

Нагадаємо, що на Лимано-Куп’янському напрямку воює регулярна армія РФ, а "м’ясні штурми" в стилі "Вагнера" більше не відбуваються. Це свідчить про те, що росіянами керують кадрові офіцери. 

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