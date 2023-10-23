Під час візиту на Куп'янський напрямок Сирський доручив посилити маневрену оборону
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський здійснив візит на Куп′янський напрямок. Там він ухвалив певні рішення для посилення маневрової оборони.
Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на начальника служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Володимира Фітьо.
Візит на Куп'янський напрямок
"Буквально позавчора генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позиції українських військових на Куп'янському напрямку. Ми знаємо, що на цьому напрямку ворог пробує атакувати наші позиції, в нього нічого не виходить. Але командувач Східного угруповання військ безпосередньо з командирами бригад і підрозділів на цьому напрямку обговорив поточну ситуацію, було дано певні розпорядження, ухвалено рішення для посилення нашої маневреної оборони", — сказав Фітьо.
Він зазначив, що українські воїни на цьому напрямку не лише тримають оборону, а й за будь-якої можливості намагаються покращити свої позиції та відкинути ворога від лінії зіткнення.
Загальна ситуація
На Лимансько-Куп'янському напрямку минулої доби українські воїни відбили 20 атак, зокрема в районі Синьківки, Іванівки, Серебрянського лісництва, Спірного.
"Ворог там завдав 13 авіаударів минулої доби. Це на 10 авіаударів більше, ніж позавчора", — додав Фітьо.
Нагадаємо, що на Лимано-Куп’янському напрямку воює регулярна армія РФ, а "м’ясні штурми" в стилі "Вагнера" більше не відбуваються. Це свідчить про те, що росіянами керують кадрові офіцери.
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