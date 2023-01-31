СБУ предъявила подозрение министрам ДНР - что они сделали

Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины объявила подозрение двум “министрам” ДНР. Они передали украинские шахты и больницы в собственность рф.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Министр" ДНР

Одним из злоумышленников является гражданин россии — бывший министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области. В июле прошлого года по указанию москвы его назначили главой созданного оккупантами "министерства угля и энергетики" террористической организации "ДНР".

На этой должности он выполнял задачи кремля в вопросе перенастройка топливно-энергетического комплекса региона под нужды страны-агрессора. Именно по его поручению был налажен регулярный вывоз промышленных объемов украинского угля в рф.

"Также он разработал программу ликвидации почти 90 процентов шахт Донбасса. Сейчас готовится к незаконной "приватизации" и передаче подсанкционным российским олигархам три шахтоуправления на захваченной части региона", — говорится в сообщении.

Еще один "министр"

Также СБУ сообщает, что еще одним злоумышленником является бывший "министр здравоохранения ДНР", входящий в руководящий состав оккупационной администрации Мелитополя. Там его назначили руководителем подконтрольного рф "департамента здравоохранения Запорожской области". На этой должности он выполнял задачи кремлевского режима по переформатированию медицинской отрасли региона под нужды российских оккупационных группировок. По его указанию местные больницы были переоборудованы в военные госпитали для приема раненых захватчиков.

В материалах следствия указывается, что вражеским приспешником оказался бывший заместитель начальника одного из управлений Донецкой облгосадминистрации, который в 2014 году присоединился к террористам на востоке Украины. После начала войны его "перевели" в оккупационные органы захваченной части Запорожской области.

Напомним, недавно Служба безопасности установила личность еще одного российского военного преступника, совершившего умышленное убийство гражданского во время временного захвата части Харьковской области. СБУ установила его учредительные данные и все обстоятельства преступления.

Кроме того, в Тернопольской области сотрудники СБУ задержали российского агента. Человек, завербованный в начале войны, собирал и передавал россиянам координаты электроподстанций.

Также мы писали, что Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника россиян в Харькове. Злоумышленник собирал информацию о местах базирования и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории города.