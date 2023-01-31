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Передали шахти та лікарні у власність рф: СБУ висунула підозру двом "міністрам" ДНР

31 січня 2023 18:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
СБУ висунула підозру міністрам ДНР - що вони зробили
Служба безпеки України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Служба безпеки України оголосила підозру двом "міністрам" ДНР. Вони передали українські шахти та лікарні у власність рф.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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"Міністр" ДНР

Одним зі зловмисників є громадянин рф — колишній міністр енергетики та житлово-комунального господарства Нижегородської області. У липні минулого року за вказівкою москви його призначили головою створеного окупантами "міністерства вугілля та енергетики" терористичної організації "ДНР".

На цій посаді він виконував завдання кремля щодо переналаштування паливно-енергетичного комплексу регіону під потреби країни-агресора. Саме за його дорученням було налагоджено регулярне вивезення промислових обсягів українського вугілля в Росії.

"Також він розробив програму ліквідації майже 90 відсотків шахт Донбасу. Зараз готується до незаконної "приватизації" та передачі підсанкційним російським олігархам три шахтоуправління на захопленій частині регіону", — йдеться у повідомленні.

Ще один "міністр"

Також СБУ повідомляє, що ще одним зловмисником є колишній "міністр охорони здоров'я ДНР", який входить до керівного складу окупаційної адміністрації Мелітополя. Там його призначили керівником підконтрольного рф "департаменту охорони здоров'я Запорізької області". На цій посаді він виконував завдання кремлівського режиму щодо переформатування медичної галузі регіону під потреби російських окупаційних угруповань. За його вказівкою, місцеві лікарні були переобладнані у військові госпіталі для прийому поранених загарбників.

У матеріалах слідства зазначається, що ворожим поплічником виявився колишній заступник начальника одного з управлінь Донецької облдержадміністрації, який у 2014 році приєднався до терористів на сході України. Після початку війни його "перевели" до окупаційних органів захопленої частини Запорізької області.

СБУ

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки встановила особу ще одного російського військового злочинця, який скоїв умисне вбивство цивільного під час тимчасового захоплення частини Харківської області. СБУ встановила його установчі дані та всі обставини злочину.

Крім того, на Тернопільщині співробітники СБУ затримали російського агента. Людина, завербована на початку війни, збирала і передавала росіянам координати електропідстанцій.

Також ми писали, що Служба безпеки викрила ще одного поплічника росіян у Харкові. Зловмисник збирав інформацію про місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території міста.

 

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