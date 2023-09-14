Пентагон создает новую команду в Украине по мониторингу военной помощи, — CNN
В Пентагоне создают новую команду в нашей стране для того, чтобы мониторить американскую помощь в Киеве в сфере безопасности. Это обусловлено тем, что республиканские законодатели требуют увеличить уровень надзора за тем, куда уходят средства.
Об этом пишет CNN.
Увеличение персонала
Генеральный инспектор Министерства обороны отметил, что высокопоставленный представитель США уже начал свою работу в нашем государстве в конце августа. До конца сентября должны отправить в Украину еще больше работников.
"Персонал, базирующийся в посольстве США в Киеве, будет контролировать помощь США, которая с начала правления администрации Байдена составила более 43,7 миллиарда долларов. По словам пресс-секретаря Меган Рид, это первый раз, когда генеральный инспектор будет иметь персонал в Украине после вторжения России в феврале 2022 года", — говорится в сообщении.
Контроль США над Украиной
Ранее лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что США осуществляют "беспрецедентный" контроль за военной помощью в Украине. По его словам, интерес Вашингтона заключается не в милосердии или других "отвлеченных принципах", связанных с альтруизмом.
Напомним, США практически готовы принять решение и одобрить передачу Украине ракет большой дальности ATACMS или GMLRS с кассетными бомбами. Это оружие может помочь в контрнаступлении ВСУ и нанести значительный ущерб оккупантам.