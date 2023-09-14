Пентагон создает новую команду в Украине по мониторингу военной помощи, — CNN

Военная помощь США. Фото: Минобороны США

В Пентагоне создают новую команду в нашей стране для того, чтобы мониторить американскую помощь в Киеве в сфере безопасности. Это обусловлено тем, что республиканские законодатели требуют увеличить уровень надзора за тем, куда уходят средства.

Об этом пишет CNN.

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Увеличение персонала

Генеральный инспектор Министерства обороны отметил, что высокопоставленный представитель США уже начал свою работу в нашем государстве в конце августа. До конца сентября должны отправить в Украину еще больше работников.

"Персонал, базирующийся в посольстве США в Киеве, будет контролировать помощь США, которая с начала правления администрации Байдена составила более 43,7 миллиарда долларов. По словам пресс-секретаря Меган Рид, это первый раз, когда генеральный инспектор будет иметь персонал в Украине после вторжения России в феврале 2022 года", — говорится в сообщении.

Контроль США над Украиной

Ранее лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что США осуществляют "беспрецедентный" контроль за военной помощью в Украине. По его словам, интерес Вашингтона заключается не в милосердии или других "отвлеченных принципах", связанных с альтруизмом.

Напомним, США практически готовы принять решение и одобрить передачу Украине ракет большой дальности ATACMS или GMLRS с кассетными бомбами. Это оружие может помочь в контрнаступлении ВСУ и нанести значительный ущерб оккупантам.