Пентагон створює нову команду в Україні з моніторингу військової допомоги, — CNN

Військова допомога від США. Фото: Міноборони США

У Пентагоні створюють нову команду в нашій країні для того, аби моніторити американську допомогу у Києві щодо сфери безпеки. Це зумовлено тим, що республіканські законодовці вимагають збільшити рівень нагляду за тим, куди йдуть кошти.

Про це пише CNN.

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Збільшення персоналу

Генеральний інспектор Міністерства оборони зазначив, що високопоставлений представник США вже розпочав свою роботу в нашій державі в кінці серпня. До кінця вересня мають відправити до України ще більше працівників.

"Персонал, який базується в посольстві США в Києві, контролюватиме допомогу США, яка з початку правління адміністрації Байдена склала понад 43,7 мільярда доларів. За словами прессекретаря Меган Рід, це перший раз, коли генеральний інспектор матиме персонал в Україні після вторгнення Росії в лютому 2022 року", — йдеться у повідомленні.

Контроль США над Україною

Раніше лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що США здійснюють "безпрецедентний" контроль за військовою допомогою в Україні. За його словами, інтерес Вашингтону полягає не в милосерді або інших "абстрактних принципах", пов'язаних з альтруїзмом.

Нагадаємо, США практично готові ухвалити рішення й схвалити передачу Україні ракет великої дальності ATACMS або GMLRS з касетними бомбами. Ця зброя може посприяти в контрнаступі ЗСУ та завдати значної шкоди окупантам.