Пентагон створює нову команду в Україні з моніторингу військової допомоги, — CNN
У Пентагоні створюють нову команду в нашій країні для того, аби моніторити американську допомогу у Києві щодо сфери безпеки. Це зумовлено тим, що республіканські законодовці вимагають збільшити рівень нагляду за тим, куди йдуть кошти.
Про це пише CNN.
Збільшення персоналу
Генеральний інспектор Міністерства оборони зазначив, що високопоставлений представник США вже розпочав свою роботу в нашій державі в кінці серпня. До кінця вересня мають відправити до України ще більше працівників.
"Персонал, який базується в посольстві США в Києві, контролюватиме допомогу США, яка з початку правління адміністрації Байдена склала понад 43,7 мільярда доларів. За словами прессекретаря Меган Рід, це перший раз, коли генеральний інспектор матиме персонал в Україні після вторгнення Росії в лютому 2022 року", — йдеться у повідомленні.
Контроль США над Україною
Раніше лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що США здійснюють "безпрецедентний" контроль за військовою допомогою в Україні. За його словами, інтерес Вашингтону полягає не в милосерді або інших "абстрактних принципах", пов'язаних з альтруїзмом.
Нагадаємо, США практично готові ухвалити рішення й схвалити передачу Україні ракет великої дальності ATACMS або GMLRS з касетними бомбами. Ця зброя може посприяти в контрнаступі ЗСУ та завдати значної шкоди окупантам.