Оккупационные власти Крыма начали массово бежать и вывозить родственников с полуострова
Оккупационные власти рф начали эвакуацию из временно захваченного Крыма. Представитель украинской разведки Андрей Юсов посоветовал оккупантам и их приспешникам ехать с полуострова сейчас, пока есть такая возможность, ведь время деоккупации становится все ближе.
Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил в эфире телеканала Freedom.
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Эвакуация оккупантов и коллаборантов из Крыма
По словам представителя военной разведки Украины, накануне местные жители услышали на FM-станциях предупреждение, что им необходимо готовиться к выезду. Андрей Юсов считает, что предупреждение касается тех крымчан, которые сотрудничали с оккупационными властями.
"Для того чтобы там был мир и порядок, полуостров необходимо деоккупировать и вернуть туда законную украинскую власть. Собственно, вернуть Крым в родную украинскую гавань, что обязательно и состоится в ближайшее время. Поэтому всем работающим на россию действительно ближайшим иногда лучше покинуть территорию украинского Крыма", — заявил Юсов.
Представитель ГУР МО Украины также сообщил, что российское командование на полуострове и оккупационная администрация очень активно продают недвижимость и увозят свои семьи из Крыма.
"Но другим, рядовому составу, говорят: не беспокойтесь, все спокойно, все под контролем... Но это уже как мем о том, что "спецоперация" идет по плану... Связанные с россиянами семьи вывозят, и очень активно. И это повод задуматься всем остальным, кто связал свою судьбу с преступным путинским рашистским режимом. Крым лучше покидать, пока такая возможность есть", – подытожил он.
Напомним, 22 марта в оккупированном Крыму по радио запустили уведомление о воздушной тревоге и рекомендациях по эвакуации с полуострова. Однако, так называемая "власть" заявляет, что это следствие работы хакеров.
В понедельник вечером, 20 марта, несколько ударных беспилотников атаковали район железнодорожной станции Джанкой во временно оккупированном Крыму.
Там расположена русская военная база и аэродром. Кроме того, через город проходит железная дорога, ведущая к оккупированной части Херсонской области Украины.
Военный эксперт Дмитрий Снегирев эксклюзивно для Новини.Live рассказал, что означают последние взрывы в Джанкое и может ли это свидетельствовать о начале деоккупации полуострова.