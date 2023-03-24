Оккупационные власти Крыма начали массово бежать и вывозить родственников с полуострова

Андрей Юсов

Оккупационные власти рф начали эвакуацию из временно захваченного Крыма. Представитель украинской разведки Андрей Юсов посоветовал оккупантам и их приспешникам ехать с полуострова сейчас, пока есть такая возможность, ведь время деоккупации становится все ближе.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил в эфире телеканала Freedom.

Эвакуация оккупантов и коллаборантов из Крыма

По словам представителя военной разведки Украины, накануне местные жители услышали на FM-станциях предупреждение, что им необходимо готовиться к выезду. Андрей Юсов считает, что предупреждение касается тех крымчан, которые сотрудничали с оккупационными властями.

"Для того чтобы там был мир и порядок, полуостров необходимо деоккупировать и вернуть туда законную украинскую власть. Собственно, вернуть Крым в родную украинскую гавань, что обязательно и состоится в ближайшее время. Поэтому всем работающим на россию действительно ближайшим иногда лучше покинуть территорию украинского Крыма", — заявил Юсов.

Представитель ГУР МО Украины также сообщил, что российское командование на полуострове и оккупационная администрация очень активно продают недвижимость и увозят свои семьи из Крыма.

"Но другим, рядовому составу, говорят: не беспокойтесь, все спокойно, все под контролем... Но это уже как мем о том, что "спецоперация" идет по плану... Связанные с россиянами семьи вывозят, и очень активно. И это повод задуматься всем остальным, кто связал свою судьбу с преступным путинским рашистским режимом. Крым лучше покидать, пока такая возможность есть", – подытожил он.

Напомним, 22 марта в оккупированном Крыму по радио запустили уведомление о воздушной тревоге и рекомендациях по эвакуации с полуострова. Однако, так называемая "власть" заявляет, что это следствие работы хакеров.

В понедельник вечером, 20 марта, несколько ударных беспилотников атаковали район железнодорожной станции Джанкой во временно оккупированном Крыму.

Там расположена русская военная база и аэродром. Кроме того, через город проходит железная дорога, ведущая к оккупированной части Херсонской области Украины.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев эксклюзивно для Новини.Live рассказал, что означают последние взрывы в Джанкое и может ли это свидетельствовать о начале деоккупации полуострова.