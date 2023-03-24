Окупаційна влада Криму почала масово тікати та вивозити родичів з півострова

Андрій Юсов

Окупаційна влада росії розпочала евакуацію з тимчасово захопленого Криму. Представник української розвідки Андрій Юсов порадив окупантам та їхнім поплічникам їхати з півострова зараз, поки є така можливість, адже час деокупації стає все ближчим.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив в ефірі телеканалу "Freeдом".

Евакуація окупантів та колаборантів з Криму

За словами представника воєнної розвідки України, напередодні місцеві жителі почули на FM-станціях попередження про те, що їм необхідно готуватися до виїзду. Андрій Юсов вважає, що попередження стосується тих кримчан, які співпрацювали з окупаційною владою.

"Для того, щоб там був мир і порядок, півострів необхідно деокупувати і повернути туди законну українську владу. Власне, повернути Крим у рідну українську гавань, що обов'язково й відбудеться найближчим часом. Тому всім тим, хто працює на росію, справді найближчим часом краще покинути територію українського Криму", – заявив Юсов.

Представник ГУР МО України також повідомив, що російське командування на півострові та окупаційна адміністрація дуже активно продають нерухомість і вивозять свої сім'ї з Криму.

"Але іншим, рядовому складу, кажуть: не переймайтеся, усе спокійно, усе під контролем... Але це вже як мем про те, що "спецоперація" йде за планом... Пов'язані з росіянами сім'ї вивозять, і дуже активно. І це привід задуматися всім іншим, хто пов'язав свою долю зі злочинним путінським рашистським режимом. Крим краще покидати, доки така можливість є", – підсумував він.

Нагадаємо, 22 березні в окупованому Криму по радіо запустили сповіщення про повітряну тривогу та рекомендації щодо евакуації з півострова. Однак так звана "влада" заявляє, що це наслідок роботи хакерів.

У понеділок ввечері, 20 березня, кілька ударних безпілотників атакували район залізничної станції Джанкой у тимчасово окупованому Криму.

Там розташована російська військова база та аеродром. Крім того, через місто проходить залізниця, яка веде до окупованої частини Херсонської області України.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов ексклюзивно для Новини.LIVE розповів, що означають останні вибухи у Джанкої та чи може це свідчити про початок деокупації півострова.